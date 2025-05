Clair Obscur Expedition 33: Diesen Charakter wollt ihr vielleicht gar nicht bekämpfen, aber ihr solltet es trotzdem tun

Auf der Insel Sirene wartet ein optionaler Kampf.

Clair Obscur: Expedition 33 gibt sich wirklich an vielen Stellen Mühe, mit euren Gefühlen zu spielen. Das ist im Großen wie im Kleinen der Fall. So kann es sich völlig falsch anfühlen, einen möglichen Gegner zu besiegen, aber tut ihr es nicht, hat das ganz schön fiese Auswirkungen.

Spoilerwarnung: Wir verraten hier, was euch gegen Ende des 2. Akts erwartet. Falls ihr noch nicht auf der Insel Sirene wart, nehmen wir euch hier etwas vorweg.

Diese Entscheidung kann sich ziemlich gemein anfühlen

Im zweiten Akt trägt Verso euch auf, die beiden Axione auf den Inseln Visages und Sirene zu besiegen. Auf den Eilanden trefft ihr aber nicht nur auf die Obermotze, sondern auch auf jede Menge andere Gegner*innen.

Dazu gehört auch der Tisseur, der in Sirene fleißig für die Chefin an ihrer Welt näht ... und näht ... und näht. Mit diesem Charakter kann man leicht Mitleid bekommen und ihn lieber nicht bekämpfen wollen - vor allem, da das Spiel euch ausdrücklich fragt, ob ihr wirklich in diesen Kampf gehen wollt.

Wir können euch aber nur sagen: Stellt euch dieser kleinen Herausforderung auf jeden Fall, denn sonst wird ein knackiger Kampf nur noch schwerer.