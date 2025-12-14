Läuft gerade Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis!
0 Aufrufe

Paul Aeils
14.12.2025 | 10:00 Uhr

Bosskämpfe und Videospiele, das geht seit Jahrzehnten Hand in Hand. Aus gutem Grund! Von daher höchste Zeit, dass wir uns mal einige der besten Bosskämpfe der Spielegeschichte anschauen!

Aber Achtung - Spoiler für folgende Spiele:

00:00 Intro
00:52 Remnant 2
02:14 Dark Souls
03:21 Hollow Knight
04:20 Monster Hunter World
05:24 Batman: Arkham City
06:23 Metal Gear Solid
07:22 Devil May Cry 3: Dante's Awakening
08:32 Trails in the Sky 1st Chapter
09:34 Bloodborne
10:59 God of War (2018)
12:22 Guitar Hero 3
13:03 Bridge Curse 2: Extrication
14:18 Final Fantasy XIV
15:20 NieR: Automata
16:22 Clair Obscur: Expedition 33
vor 42 Minuten

Remnant 2

Remnant 2

Genre: Shooter

Release: 25.07.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

