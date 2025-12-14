0 Aufrufe
Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis!
Bosskämpfe und Videospiele, das geht seit Jahrzehnten Hand in Hand. Aus gutem Grund! Von daher höchste Zeit, dass wir uns mal einige der besten Bosskämpfe der Spielegeschichte anschauen!
Aber Achtung - Spoiler für folgende Spiele:
00:00 Intro
00:52 Remnant 2
02:14 Dark Souls
03:21 Hollow Knight
04:20 Monster Hunter World
05:24 Batman: Arkham City
06:23 Metal Gear Solid
07:22 Devil May Cry 3: Dante's Awakening
08:32 Trails in the Sky 1st Chapter
09:34 Bloodborne
10:59 God of War (2018)
12:22 Guitar Hero 3
13:03 Bridge Curse 2: Extrication
14:18 Final Fantasy XIV
15:20 NieR: Automata
16:22 Clair Obscur: Expedition 33
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.