Clair Obscur Expedition 33 auf Open Critic und Metacritic: Das bislang beste RPG 2025

Clair Obscur: Expedition 33 schneidet bei den ersten Tests richtig gut ab.

Aktuell scheint mit Clair Obscur: Expedition 33 ein Stern am Rollenspiel-Himmel besonders hell. Das “JRPG“ vom französischen Studio Sandfall Interactive erscheint heute für PS5, Xbox Serie sowie PCs und begeistert bisher die internationale Fachpresse. Weil das Embargo bereits einen Tag vor Release gefallen ist, sammeln wir für euch die Stimmen mit Pro und Kontra.

Die durchschnittlichen Wertungen auf Open Critic beziehungsweise Metacritic sehen wie folgt aus:

*Abgerufen am 24. April 2025, um 12:04 Uhr.

Wir haben Clair Obscur ebenfalls gezockt und unseren Test zum hervorragenden RPG findet ihr hier:

Die Test-Wertungen im Überblick

Magazin Wertung GamePro 89 GameStar (zum Test) 87 PC Gamer 70 IGN 9/10 Eurogamer 4/5 Game Rant 10/10 Fextralife 10/10 TheGamer 5/5 GamesRadar+ 4.5/5 GameSpot 9/10 VG247 5/5

Dieses Pro und Contra wird genannt

Obwohl ein Spiel für alle Tester*innen ein individuelles Erlebnis ist, sammeln sich die folgenden Ähnlichkeiten in Anbetracht der Stärken und Schwächen von Clair Obscur: Expedition 33.

Stärken

Schöne Grafik & stilistisch beeindruckende Umgebungen

Geniales rundenbasiertes Kampfsystem mit gelungenen Echtzeit-Elementen

Packende, emotionale Geschichte

Vergleichsweise kleines Entwicklungsstudio steckt hinter dem Spiel

Altes JRPG-Gefühl wird aufgefrischt

Schwächen

Bestrafung bei fehlgeschlagenem Ausweichen in Kämpfen zu hart

Geschick bei Echtzeit-Elementen kann nur schwer mit Taktik umgangen werden

Leveldesign besteht teilweise aus erweiterten Schläuchen, Plattformpassagen mühsam

Wenn ihr euch das Ganze nochmals im Bewegtbildformat zu Gemüte führen wollt, können wir euch einen Blick in unser Test-Video zu Clair Obscur empfehlen:

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Das erwartet euch in Clair Obscur: Expedition 33

Story: Clair Obscur: Expedition 33 wirft euch in eine tragische Welt, in der die sogenannte Malerin jedes Jahr eine Zahl auf einen Monolithen zeichnet und alle Personen, deren Alter der Zahl entspricht, sich in Nichts auflösen.

Zu Spielbeginn ist die Zahl 33 dran. Nachdem sich dadurch die Jugendliebe von Protagonist Gustave auflöst, macht er sich mit der namensgebenden Expedition 33 auf den Weg, um die Malerin zu stellen und das Auflösen seiner Mitmenschen zu stoppen.

Gameplay: Das darauffolgende Abenteuer versetzt euch in schöner JRPG-Manier auf eine klassische Reise durch einen unbekannten Kontinent, während der ihr magische Wesen in rundenbasierten Kämpfen angreift und interessante, neue Mitstreiter*innen gewinnt. Das Setting sowie die Echtzeit-Elemente des Kampfsystems stellen eine gelungene Modernisierung des Genres dar.

Wenn ihr selbst einen Blick auf Clair Obscur: Expedition 33 werfen wollt, dann könnt ihr ab heute, dem 24. April 2025, das Spiel auf PC, PS5 und Xbox Series zocken.

Machen euch die Wertungen Lust auf Clair Obscur: Expedition 33 oder habt ihr vielleicht sogar schon selbst Hand an das Spiel gelegt und könnt verraten, ob ihr den Kritiken zustimmt?