Clair Obscur Expedition 33: Spielzeit und Akte - So lang braucht ihr für Hauptstory und Nebenaktivitäten

Clair Obscur ist nicht der ganz große RPG-Brocken, bietet aber trotzdem reichlich Inhalte.

Mit Clair Obscur: Expedition 33 erwartet euch ein sehr eigenständiges Rollenspiel, das mit großem Storyfokus daherkommt, aber vergleichsweise linear angelegt ist. Dennoch gibt es neben den Hauptmissionen, die euch durch unterschiedliche, relativ schlauchartige Biome führen, auch Nebenaktivitäten und optionale Gebiete, in die ihr über die Weltkarte reisen könnt.

Wir verraten euch, wie viel Zeit ihr für Hauptgeschichte und Zusatzaufgaben einplanen müsst und in wie viele Akte das Abenteuer aufgeteilt ist.

Clair Obscur: Expedition 33-Spielzeit - So lange haben wir gebraucht

Wer nur die Hauptstory spielen will, bekommt in Clair Obscure ein eher kompaktes, aber trotzdem nicht kurzes Rollenspiel-Erlebnis. Die Geschichte hat uns auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad (Entdecker) rund 30 Stunden beschäftigt.

Tatsächlich sind die Nebenaktivitäten auch nicht zwingend nötig, um eure Charaktere für die Storykämpfe zu stählen. Teilweise gibt es dafür sowieso eher vernachlässigbare oder kosmetische Belohnungen.

Spielzeit mit optionalen Inhalten: Wollt ihr aber alles absolvieren, euch beispielsweise jede Badehose und jedes umschnallbare Deko-Baguette für die Figuren holen, dann dürfte euch das Spiel doppelt so lang, also rund 60 Stunden beschäftigen.

Habt ihr dann immer noch nicht genug, winkt noch ein NG+ Schwierigkeitsgrad mit größeren Herausforderungen und exklusivem Loot.

So ist das Abenteuer gegliedert

Die meiste Zeit reist ihr über Portale auf einer begehbare Weltkarte in Gebiete, um dort Storymissionen oder kleine Nebenaufgaben zu erledigen. Dabei ist nicht die ganze Map von Anfang an zugänglich.

Die optionalen Inhalte findet ihr teilweise in extra Abschnitten direkt auf der Map oder auch mal in den Gebieten, in die euch die Hauptmissionen führen.

Zwei Beispiele, damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt: Während ihr euch auf der Map von einem Storygebiet zum nächsten bewegt, entdeckt ihr auf der Karte eventuell einen verlorengegangen Gestral (ein mythisches Wesen), dem ihr helfen könnt oder ein optionales Areal mit einer anderen NPC-Mission.

Durchkämmt ihr eines der Hauptstory-Gebiete gründlich, dann stoßt ihr dort auf Zusatzbosse. Die Areale sind zwar schlauchartig, aber teilweise trotzdem verwinkelt mit einigen versteckten Dingen in Sackgassen.

Wie viele Akte hat Clair Obscur?

Die Geschichte ist in Prolog und 3 Akte aufgeteilt, wobei Akt 2 am umfangreichsten ist und Akt 3 als Endgame-Abschnitt fungiert.

Verratet uns gerne: Sind euch 30 Stunden Hauptgeschichte bei einem RPG zu wenig? Oder dürfte es sogar noch knackiger ausfallen? Vielleicht passt das für euch aber auch perfekt?! Und wie viel optionale Zusatzinhalte braucht es für euch?