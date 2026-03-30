Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet

Jennifer English verrät, dass es bei ihr manchmal chaotisch zugeht. (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=_-RfP2ksR48)

Einfach mal noch nachts schnell eine beinahe vergessene Bewerbung fertig machen und nicht nur den Job bekommen, sondern damit auch noch einen Award einsacken: Das muss Jennifer English erst mal jemand nachmachen.

Jennifer English gesteht, wie chaotisch sie bei Bewerbungen ist

In einem Interview mit Radio Times Gaming gibt die Sprecherin einige Behind the Scenes-Einblicke in ihre Arbeit an Baldur's Gate 3 und Clair Obscur: Expedition 33. Unter anderem wird sie gefragt, wie Auditions für Videospiele ablaufen und sie antwortet darauf, dass das sehr unterschiedlich sein kann, verrät aber direkt: "Bei mir ist das meistens ziemlich auf den letzten Drücker, weil ich es vergesse."

1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

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Daher müsse sie oft sehr hektisch filmen, wo immer sie sich auch gerade befindet. Für Mocap-Bewerbungen werde in der Regel eine Frontalaufnahme von den Knien bis zum Gesicht verlangt, bei denen manchmal eine Szene, aber manchmal auch nur einzelne Zeilen gespielt werden müssen.

Bei Clair Obscur war aber glücklicherweise nur eine Stimmaufnahme gefragt. Andernfalls hätte English das nicht so einfach um 2 Uhr nachts noch schnell in ihrem Bett aufzeichnen können. Sie erzählt:

"Genau so ist das nämlich bei Expedition 33 abgelaufen, weil ich vergessen hatte, es zu machen."

English gibt ihrem Publikum dann auch gleich noch den Tipp: "Seid nicht wie ich." Und das dürfte wohl auch ein ziemlich guter Ratschlag sein. Der Sprecherin wurde ihre chaotische Herangehensweise zwar nicht zum Verhängnis, ganz im Gegenteil. Aber das dürfte nicht jeder oder jedem auf diese Art gelingen.

English ist nicht nur ein großes Talent und kann offenbar auch ziemlich spontan in ihre Rollen schlüpfen und auf Anhieb eine gute Performance abliefern. Zudem hat sie natürlich auch ein gewisses Standing, unter anderem durch ihre Rolle als Shadowheart in Baldur's Gate 3.

Letztendlich dürfen aber sowohl Entwicklerstudio Sandfall als auch die meisten RPG-Fans ziemlich glücklich mit dem Cast sein. Schließlich gewann English für ihre Rolle den Game Award als beste Sprecherin – den sie sichtlich überrascht und gerührt entgegennahm. Auch aus der Community gab es viel Zuspruch.

Auch, wenn ihr wahrscheinlich bisher keinen Award eingesackt habt: Kommt es euch bekannt vor, Fristen und Bewerbungen zu vergessen und dann in letzter Minute noch was zusammenzukratzen?