Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet

Jennifer English gesteht in einem Interview, dass sie Auditions gerne mal vergisst und dann in letzter Minute ganz hektisch eine Bewerbung aufzeichnet.

Samara Summer
30.03.2026 | 20:04 Uhr

Jennifer English verrät, dass es bei ihr manchmal chaotisch zugeht. (Bildquelle: https:www.youtube.comwatch?v=_-RfP2ksR48) Jennifer English verrät, dass es bei ihr manchmal chaotisch zugeht. (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=_-RfP2ksR48)

Einfach mal noch nachts schnell eine beinahe vergessene Bewerbung fertig machen und nicht nur den Job bekommen, sondern damit auch noch einen Award einsacken: Das muss Jennifer English erst mal jemand nachmachen.

Jennifer English gesteht, wie chaotisch sie bei Bewerbungen ist

In einem Interview mit Radio Times Gaming gibt die Sprecherin einige Behind the Scenes-Einblicke in ihre Arbeit an Baldur's Gate 3 und Clair Obscur: Expedition 33. Unter anderem wird sie gefragt, wie Auditions für Videospiele ablaufen und sie antwortet darauf, dass das sehr unterschiedlich sein kann, verrät aber direkt: "Bei mir ist das meistens ziemlich auf den letzten Drücker, weil ich es vergesse."

Video starten 1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Daher müsse sie oft sehr hektisch filmen, wo immer sie sich auch gerade befindet. Für Mocap-Bewerbungen werde in der Regel eine Frontalaufnahme von den Knien bis zum Gesicht verlangt, bei denen manchmal eine Szene, aber manchmal auch nur einzelne Zeilen gespielt werden müssen.

Bei Clair Obscur war aber glücklicherweise nur eine Stimmaufnahme gefragt. Andernfalls hätte English das nicht so einfach um 2 Uhr nachts noch schnell in ihrem Bett aufzeichnen können. Sie erzählt:

"Genau so ist das nämlich bei Expedition 33 abgelaufen, weil ich vergessen hatte, es zu machen."

English gibt ihrem Publikum dann auch gleich noch den Tipp: "Seid nicht wie ich." Und das dürfte wohl auch ein ziemlich guter Ratschlag sein. Der Sprecherin wurde ihre chaotische Herangehensweise zwar nicht zum Verhängnis, ganz im Gegenteil. Aber das dürfte nicht jeder oder jedem auf diese Art gelingen.

Mehr Gaming-News:
Crimson Desert: Mit diesem Zweihandschwert sind große Gegnerhorden ruckzuck Geschichte – und ihr könnt es ganz leicht bekommen
von Kevin Itzinger
Arc Raiders: Flashpoint-Update ist im Anmarsch - Release, Uhrzeit und Inhalte des Patches im Live-Ticker
von Eleen Reinke

English ist nicht nur ein großes Talent und kann offenbar auch ziemlich spontan in ihre Rollen schlüpfen und auf Anhieb eine gute Performance abliefern. Zudem hat sie natürlich auch ein gewisses Standing, unter anderem durch ihre Rolle als Shadowheart in Baldur's Gate 3.

Letztendlich dürfen aber sowohl Entwicklerstudio Sandfall als auch die meisten RPG-Fans ziemlich glücklich mit dem Cast sein. Schließlich gewann English für ihre Rolle den Game Award als beste Sprecherin – den sie sichtlich überrascht und gerührt entgegennahm. Auch aus der Community gab es viel Zuspruch.

Auch, wenn ihr wahrscheinlich bisher keinen Award eingesackt habt: Kommt es euch bekannt vor, Fristen und Bewerbungen zu vergessen und dann in letzter Minute noch was zusammenzukratzen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet

vor einer Woche

Ihr habt das Spiel des Jahres 2025 noch nicht gespielt? Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen!

12.02.2026

Clair Obscur-Fan bestellt Monolith Set und bekommt Brief von Regierung zurück: Art Book wurde beschlagnahmt, weil Behörden es für ein altertümliches Artefakt halten

03.02.2026

Pokémon Z-A hat viel Kritik abbekommen – verkauft sich trotzdem schon nach kurzer Zeit doppelt so gut wie das gefeierte Clair Obscur

23.01.2026

Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet

vor 38 Minuten

Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet
One Piece: Zorro-Darsteller Mackenyu aß für seinen Muskelaufbau 5-mal täglich - und musste sich dabei strikt an einen Diätplan halten

vor einer Stunde

One Piece: Zorro-Darsteller Mackenyu aß für seinen Muskelaufbau 5-mal täglich - und musste sich dabei strikt an einen Diätplan halten
Nach über 25 Jahren machen Pokopia-Fans einen Pokémon-Mythos zur Wahrheit, den viele von uns noch von der Hofpause kennen

vor einer Stunde

Nach über 25 Jahren machen Pokopia-Fans einen Pokémon-Mythos zur Wahrheit, den viele von uns noch von der Hofpause kennen
Crimson Desert: Mit diesem Zweihandschwert sind große Gegnerhorden ruckzuck Geschichte – und ihr könnt es ganz leicht bekommen

vor 2 Stunden

Crimson Desert: Mit diesem Zweihandschwert sind große Gegnerhorden ruckzuck Geschichte – und ihr könnt es ganz leicht bekommen
mehr anzeigen