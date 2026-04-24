Clair Obscur Expedition 33 bekommt Geburtstags-Update mit Charakter-Überraschung: Patch v1.5.5 hat mal wieder neue Inhalte im Gepäck

Zum Geburtstag von Clair Obscur gibt es ein neues Artwork. Die Frisuren, die ihr zu sehen sind, beinhaltet schließlich auch der heutige Patch!

Heute feiert euer Game of The Year 2025 Geburtstag – Clair Obscur: Expedition 33 wird ein Jahr alt. Mensch, wie die Zeit vergeht! Zur Feier hat Sandfall Interactive heute nach langer Zeit mal wieder einen Patch veröffentlicht, der frische Inhalte im Gepäck hat. Alle Infos dazu findet ihr hier (via Steam).

Clair Obscur Expedition 33 - Patch v1.5.5 bringt neue Frisuren für Gustave, Verso, Maelle und Co.

Das große Highlight des Patches: Es wird haarig! Die Held*innen des Spiels werden dank des heutigen Updates mit neuen Frisuren ausgestattet. Konkret heißt's in den Patchnotes:

Gustaves Anniversary-Frisur ist beim Gestral-Händler nahe den Steinwellenklippen (Stone Wall Cliffs) verfügbar.

Die Anniversary-Frisuren von Verso, Maelle, Lune, Sciel sowie Monoco sind beim Gestral-Händler nahe Grosse Tête auf der World Map verfügbar.

1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Autoplay

Besagte Frisuren können wir auf dem obigen Artwork betrachten, das die Entwickler*innen zum Geburtstag des Rollenspiel-Hits veröffentlicht haben: Maelle bespielsweise trägt zur Feier einen geflochtenen Pferdeschwanz, während Gustave seine Haare etwas länger trägt. Steht ihm!

Die Liste der kompletten Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Clair Obscur: Expedition 33 kam am 24. April 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC auf den Markt und entpuppte sich als echter Überraschungshit. Das Rollenspiel heimste nicht nur den GOTY-Preis bei der TGA 2025 ein, sondern räumte darüber hinaus noch so viele Game of the Year-Awards ein, dass es damit einen Rekord gebrochen hat.