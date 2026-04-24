Clair Obscur Expedition 33 bekommt Geburtstags-Update mit Charakter-Überraschung: Patch v1.5.5 hat mal wieder neue Inhalte im Gepäck

Clair Obscur Expedition 33 feiert heute Geburtstag und zur Feier hat Sandfall Interactive neue Inhalte für uns parat.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
24.04.2026 | 12:57 Uhr

Zum Geburtstag von Clair Obscur gibt es ein neues Artwork. Die Frisuren, die ihr zu sehen sind, beinhaltet schließlich auch der heutige Patch! Zum Geburtstag von Clair Obscur gibt es ein neues Artwork. Die Frisuren, die ihr zu sehen sind, beinhaltet schließlich auch der heutige Patch!

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Heute feiert euer Game of The Year 2025 Geburtstag – Clair Obscur: Expedition 33 wird ein Jahr alt. Mensch, wie die Zeit vergeht! Zur Feier hat Sandfall Interactive heute nach langer Zeit mal wieder einen Patch veröffentlicht, der frische Inhalte im Gepäck hat. Alle Infos dazu findet ihr hier (via Steam).

Clair Obscur Expedition 33 - Patch v1.5.5 bringt neue Frisuren für Gustave, Verso, Maelle und Co.

Das große Highlight des Patches: Es wird haarig! Die Held*innen des Spiels werden dank des heutigen Updates mit neuen Frisuren ausgestattet. Konkret heißt's in den Patchnotes:

  • Gustaves Anniversary-Frisur ist beim Gestral-Händler nahe den Steinwellenklippen (Stone Wall Cliffs) verfügbar.
  • Die Anniversary-Frisuren von Verso, Maelle, Lune, Sciel sowie Monoco sind beim Gestral-Händler nahe Grosse Tête auf der World Map verfügbar.

Video starten 1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Besagte Frisuren können wir auf dem obigen Artwork betrachten, das die Entwickler*innen zum Geburtstag des Rollenspiel-Hits veröffentlicht haben: Maelle bespielsweise trägt zur Feier einen geflochtenen Pferdeschwanz, während Gustave seine Haare etwas länger trägt. Steht ihm!

Die Liste der kompletten Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Clair Obscur: Expedition 33 kam am 24. April 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC auf den Markt und entpuppte sich als echter Überraschungshit. Das Rollenspiel heimste nicht nur den GOTY-Preis bei der TGA 2025 ein, sondern räumte darüber hinaus noch so viele Game of the Year-Awards ein, dass es damit einen Rekord gebrochen hat.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 41 Minuten

Clair Obscur Expedition 33 bekommt Geburtstags-Update mit Charakter-Überraschung: Patch v1.5.5 hat mal wieder neue Inhalte im Gepäck

vor 5 Tagen

Clair Obscur-Schauspieler Charlie Cox sagt, wer Gustave im bereits angekündigten Film spielen sollte

vor 3 Wochen

Clair Obscur Expedition 33: Maelle-Sprecherin Jennifer English hat ihre Bewerbung für die Rolle um 2 Uhr morgens im Bett aufgezeichnet

17.03.2026

Ihr habt das Spiel des Jahres 2025 noch nicht gespielt? Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen!

12.02.2026

Clair Obscur-Fan bestellt Monolith Set und bekommt Brief von Regierung zurück: Art Book wurde beschlagnahmt, weil Behörden es für ein altertümliches Artefakt halten
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Clair Obscur Expedition 33 bekommt Geburtstags-Update mit Charakter-Überraschung: Patch v1.5.5 hat mal wieder neue Inhalte im Gepäck

vor 35 Minuten

Clair Obscur Expedition 33 bekommt Geburtstags-Update mit Charakter-Überraschung: Patch v1.5.5 hat mal wieder neue Inhalte im Gepäck
Wir sind Xbox - Microsoft passt das Gaming-Label an, verändert das Logo und will Ansatz in Bezug auf Exklusivität überdenken

vor 37 Minuten

"Wir sind Xbox" - Microsoft passt das Gaming-Label an, verändert das Logo und will "Ansatz in Bezug auf Exklusivität überdenken"
Pop Mart eröffnet dieses Jahr drei weitere Stores in Deutschland und diese zwei Städte sind jetzt schon bekannt

vor einer Stunde

Pop Mart eröffnet dieses Jahr drei weitere Stores in Deutschland und diese zwei Städte sind jetzt schon bekannt
One Piece-Leaks zu Kapitel 1181 teasen eine enge Verbindung zwischen Imu und Joyboy an - und das könnte eine langjährige Community-Theorie bestätigen

vor 2 Stunden

One Piece-Leaks zu Kapitel 1181 teasen eine enge Verbindung zwischen Imu und Joyboy an - und das könnte eine langjährige Community-Theorie bestätigen
mehr anzeigen