Clair Obscur-Schauspieler Charlie Cox sagt, wer Gustave im bereits angekündigten Film spielen sollte

Das Rollenspiel von Sandfall Interactive wird verfilmt und Gustave-Schauspieler Charlie Cox hat auch schon einen Favoriten für die Hauptrolle.

Dennis Müller
19.04.2026 | 12:25 Uhr

Aus Clair Obscur: Expedition 33 wird ein Film und es gibt einen heißen Kandidaten für die Rolle von Gustave. Aus Clair Obscur: Expedition 33 wird ein Film und es gibt einen heißen Kandidaten für die Rolle von Gustave.

Noch bevor Clair Obscur: Expedition 33 im Vorjahr nicht nur zum Rollenspiel-Hit, sondern sogar zum Game of the Year wurde, stand fest, dass die Geschichte rund um Gustave und Maelle verfilmt wird. Wenig verwunderlich, schließlich ist die packende und filmreif inszenierte Geschichte perfekt für eine Adaption geeignet.

Für die Umsetzung ist die Produktionsfirma Story Kitchen verantwortlich, die nicht nur die Sonic-Filme auf die große Leinwand gebracht haben, sondern es sich auf die Fahne schreiben, allerlei weitere Videospiele von Split Fiction bis Vampire Survivors zu verfilmen.

Der Wunschkandidat für die Rolle von Gustave

Viel Handfestes ist über den Film zu Clair Obscur bislang allerdings noch nicht bekannt. Auch wurde noch kein Release angekündigt. Fest steht aber, dass eng mit Entwickler Sandfall Interactive zusammengearbeitet wird.

Im Rahmen der diesjährigen BAFTA Game Awards konnte Gamesradar jedoch mit Charlie Cox sprechen und den Gustave-Schauspieler zu seinem persönlichen Wunschkandidaten für die Rolle befragen. Und der ist einer, der nach Erscheinen des Spiels aufgrund seiner Ähnlichkeit zu Gustave immer wieder im Gespräch war.

Video starten 17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Für Cox ist nämlich ein Hollywood-Schauspieler besonders gut für die Rolle des Gustave geeignet, nämlich niemand Geringeres als Batman-Darsteller Robert Pattinson.

"Ich denke, wenn sie den Film drehen, sollten sie Robert Pattinson für die Rolle besetzen und ich sollte ihm die Stimme leihen. Denn dann hätten sie so ziemlich genau den Gustave aus dem Spiel. (...) Ich finde einfach, Gustave sieht Rob ähnlich"

Nach Clair Obscur
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Robert Pattinson als Gustave - was meint ihr?

Pattinson vor der Kamera und Cox, der weiter Gustave spricht. Ein sicher ungewöhnlicher Mix und wenn, wird ein Schauspieler wohl beide Parts übernehmen.

Aber was meint ihr, könntet ihr euch den neuen Batman und ehemaligen Twilight-Darsteller in der Rolle von Gustave vorstellen?

Offizielles zum Cast ist derweil noch nicht bekannt. In Fan-Kreisen wird neben Pattinson auch immer wieder Sadie Sink (Max aus Stranger Things) als mögliche Maelle genannt.

Sobald wir Offizielles erfahren und auch konkret wissen, was Sandfall nach Clair Obscur plant, erfahrt ihr es natürlich auf GamePro.

Wie sieht euer perfekter Cast für den Film zu Clair Obscur aus? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare.

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Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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