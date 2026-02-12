Das Gothic Remake hat endlich einen Release-Termin!

Das Remake von Gothic hat endlich einen fixen Release.

Holt die Buddlerhose aus dem Kleiderschrank, packt euch noch ein bisschen Fleischwanzenragout zur Stärkung ein, denn bald geht's wieder auf ins Minental. Wie in den frühen Morgenstunden enthüllt wurde, hat das Remake von Gothic endlich einen fixen Release-Termin.

Die Neuauflage von Gothic 1 erscheint am ...

05. Juni 2026

Dass es im Juni auf PS5, Xbox Series X/S und PC losgeht, hat Publisher THQ Nordic soeben in einem neuen Release-Trailer bestätigt, den wir euch unten eingebunden haben. Damit ist jedoch auch klar, dass es mit einer Veröffentlichung im ersten Quartal 2026 wie zunächst angekündigt nichts mehr wird.

3:05 Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht

Die Neuauflage des in Deutschland so beliebten Rollenspiels von Piranha Bytes wird seit 2020 vom spanischen Studio Alkimia Interactive entwickelt.

Überarbeitet wird aktuell nicht nur die Optik und das mittlerweile arg in die Jahre gekommene Kampfsystem, das Remake soll zudem auch neue Inhalte wie NPCs und gar Quests spendiert bekommen. Ob der Plan, den RPG-Klassiker in die Neuzeit zu holen, am Ende aufgeht, bleibt derweil abzuwarten. Noch im Vorjahr war unser Eindruck recht gemischt:

Seit dem letzten Anspielen sind jedoch einige Monate verstrichen, in denen Alkimia laut eigener Aussage weiter am Feinschliff und neuen Features gearbeitet hat.

Gothic ist nicht irgendein Rollenspiel

Ursprünglich 2001 vom ehemaligen deutschen Entwickler Piranha Bytes veröffentlicht, konnten die ersten beiden Teile der Gothic-Reihe hierzulande Kultstatus erreichen – der dritte Ableger zwar auch, allerdings aus weit unrühmlicheren Gründen. Das RPG erschien zum Release in einem komplett verbugten Zustand.

Vor allem die rauen, aber durchaus herzlichen Dialoge machten den besonderen Charme von Gothic aus. Das große, aber dennoch überschaubare Minental mit seinen interessanten Fraktionen wurde zudem schon bald eine Spielwelt, in der wir uns heimelig gefühlt und gerne unseren namenlosen Recken Stück für Stück zum mächtigen Krieger aufgelevelt haben.

Freut ihr euch bereits auf das Remake von Gothic und wie steht es mit eurer Hoffnung, dass hier am Ende ein RPG dabei herauskommt, das dem Klassiker gerecht wird?