Diablo 4 enthüllt neue Klasse, Modus und mehr: Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

Jetzt wurde auch die zweite neue Klasse für das Diablo 4-Addon Lord of Hatred angekündigt.

Damit sich der Paladin im kommenden Diablo 4-Addon Lord of Hatred als Neuling nicht ganz so einsam fühlt, bekommt er zum Release der Erweiterung mächtige Gesellschaft. Was es mit der zweiten neuen Klasse auf sich hat, hat Blizzard heute zur Geisterstunde im Livestream enthüllt. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos aus dem sogenannten Diablo-Spotlight zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe zusammen.

Die zweite neue Klasse für Diablo heißt …

Warlock! Oder wenn ihr die neue Klasse auf Deutsch aussprechen wollt: Hexenmeister/Hexenmeisterin.

Bereits am Namen könnt ihr unschwer ablesen, dass die neue Klasse reichlich dunkle Magie in Diablo 4 bringt. Wie der Gute im neuen Cinematic Trailer aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

2:32 Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!

So spielt sich der Warlock

Ihr bekommt beim Warlock einen spielerischen Mix aus zwei Stilen: Beschwörungen und dunkler Feuermagie. So könnt ihr nicht nur dunkle Dämonenbrut heraufbeschwören und sie auf eure Feinde hetzen, mit den Zaubertricks des Warlocks entfesselt ihr zudem ein ordentliches Inferno.

Einen kleinen Vorgeschmack der Klasse könnt ihr euch übrigens ab sofort in Diablo 2: Resurrected abholen, wo mit dem Warlock nach 25 Jahren die erste neue Klasse ab sofort spielbar ist.

Weitere konkrete Infos zum Warlock für Diablo 4 soll es übrigens in einem Deep Dive am 04. März geben.

Weitere neue Inhalte für Diablo 4

Zwar war der Warlock im Diablo-Spotlight sicher die größte Enthüllung, es gibt jedoch noch einige Neuerungen, die euch durchaus interessieren könnten. Darunter:

ein neuer Modus: Mit Echoing Hatred kommt ein neuer Horde-Modus in Diablo 4, der euch wertvollen Loot bringt, je mehr Gegnerwellen ihr ausshaltet.

Mit Echoing Hatred kommt ein neuer Horde-Modus in Diablo 4, der euch wertvollen Loot bringt, je mehr Gegnerwellen ihr ausshaltet. Loot-Filter: Das so sehnlichst geforderte Feature lässt euch selbst bestimmen, welche Item-Drops ihr noch angezeigt bekommt.

Das so sehnlichst geforderte Feature lässt euch selbst bestimmen, welche Item-Drops ihr noch angezeigt bekommt. neues Endgame-Feature: Mit den sogenannten War Plans könnt ihr euch eigene Playlists mit Endgame-Aktivitäten basteln und so gezielt bestimmen, welche Belohnungen ihr abstaubt. Zudem könnt ihr durch Modifikationen den Schwierigkeitsgrad erhöhen, wodurch mehr und vor allem besserer Loot dropt.

Und die für viele wohl interessanteste Neuerung haben wir uns für den Schluss aufgehoben. So hat Blizzard nämlich angekündigt, dass die Fähigkeitenbäume aller Klassen komplett überarbeitet werden. Stolze 80 neue und 40 überarbeitete Skills soll es demnach künftig pro Klasse geben.

Wie gut sich die spielen, bleibt abzuwarten. Auf dem Papier krämpelt Blizzard Diablo 4 knapp drei Jahre nach dem Release jedoch ordentlich um.

Wie gefallen euch die Neuerungen und habt ihr Lust auf den Warlock – oder zieht ihr den Paladin zum Start von Lord of Hatred vor?