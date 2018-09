In der kommenden Woche geht die zweite Beta von Call of Duty: Black Ops 4 an den Start, in der ihr den Battle Royale-Modus "Blackout" ausprobieren könnt.

Lange Zeit wurde gemutmaßt, wieviele Spieler dieser Modus unterstützen wird, nun haben die Entwickler zumindest für die Beta die Antwort darauf gegeben.

Blackout: 80 Spieler gleichzeitig, mehr ist möglich

Wie Dan Bunting und David Vonderhaar von Entwickler Treyarch im Gespräch mit dem Game Informer sagten, können an den Blackout-Beta-Partien bis zu 80 Spieler teilnehmen.

100 Spieler bereits auf Testservern: Es ist allerdings durchaus möglich, dass sich diese Zahl zum Launch des fertigen Spiels noch einmal erhöht.

Laut den beiden Entwicklern wurde der Modus intern bereits mit bis zu 100 Spielern gleichzeitig getestet.

Eine Beta sei laut Bunting stets "der Beginn von etwas". Viel würde auch vom Feedback der Community abhängen.

Alle Infos zu Black Ops 4

Fakten zum Shooter & so spielt sich der Multiplayer

Zum Vergleich: Die beiden Battle Royale-Platzhirsche Fortnite und PUBG unterstützen jeweils 100 Spieler pro Partie, der Firestorm-Modus von Battlefield 5 bis zu 64.

Weitere Infos zur Blackout-Beta

Wann geht's auf PS4 los? Die Blackout-Beta läuft auf der PS4 vom 10. bis zum 17. September.

Und auf Xbox One? Xbox-Spieler können erst etwas später, ab dem 14. September, loslegen.

Open oder Closed Beta? Die Beta ist nicht offen, sondern nur für Vorbesteller des Spiels verfügbar.

Wer schon an der Multiplayer-Beta von Black Ops 4 teilgenommen hat muss sich keinen neuen Client laden, dieser ändert sich automatisch zum Blackout Beta-Client.

Was steckt drin? Über die Inhalte und den Umfang der Beta gibt es noch keine Angaben.

Nach der Beta dauert es dann nicht mehr lange, bis das Hauptspiel erscheint.

Der Release von Call of Duty: Black Ops 4 ist am 12. Oktober 2018.