CoD Black Ops 4

Mit Call of Duty: Black Ops 4 schlägt das Franchise womöglich einen ungewohnten Weg ein. In den vergangenen Tagen hieß es Insidern zufolge zunächst, dass der kommende Shooter ohne Singleplayer-Kampagne, dafür aber mit Battle Royale komme. Jetzt taucht ein weiteres kurioses Gerücht auf: Angeblich sollte der Multiplayer-Modus im neuen CoD ursprünglich starke Ähnlichkeit mit Overwatch haben.

Ähnlich wie in Blizzards Shooter-Hit sollte der Mehrspieler-Modus von Black Ops 4 einzigartige Helden mit individuellen Fähigkeiten bieten. Das bestätigte eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin Charlie Intel, das sich auf einen ausführlichen Leak des Twitter Nutzers Matt Harris bezieht.

Entwickler Treyarch habe sich nach negativem Feedback von Test-Spielern jedoch gegen die Idee entschieden. Anscheinend fühlte es sich nicht mehr wie Call of Duty an. Stattdessen ruderten die Macher angeblich zurück in eine Richtung, die Black Ops 3 ähnelt.

Hilfe bei Call of Duty: WW2

Amazons Alexa soll uns dabei helfen, besser zu werden

Am 17. Mai erwartet uns ein Community-Event zum neuen Shooter, das mehr Informationen verspricht. Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

Was wünscht ihr euch für das neue Call of Duty?