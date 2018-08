Der aktuelle Multiplayer-Trailer von Call of Duty: Black Ops 4 stimmt auf die kommende Multiplayer-Beta ein (hier gibt es alle Infos dazu) und kündigt zudem eine weitere Beta-Phase für den Battle Royale-Modus im September an.

Der erste Blick auf den BR-Modus ist sehr kurz, offenbart neben einigen actionreichen Szenen aber auch ein interessantes Detail.

Zombies in Battle Royale?

In der Szene, in der das Team in dem Helikopter auf die ATVs schießt, gibt es ein paar kurze grieselige Frame-Einschübe. Stoppt man das Video an dieser Stelle, lassen sich auf der linken Seite ein paar Gestalten erkennen, die stark an Zombies erinnern.

Zombies sind nicht unwahrscheinlich: Es könnte also durchaus sein, dass die Zombies auch ihren Weg in den Battle Royale-Modus finden werden. Überraschen würde uns das zumindest nicht. Denn Entwickler Treyarch hat ja bereits bestätigt, dass viele beliebte CoD-Elemente in die BR-Variante namens "Blackout" eingebaut werden. Offiziell bestätigt sind die Zombies im entsprechenden Modus allerdings noch nicht.

Weitere Infos und Schauplätze: Neben den Zombies haben Fans auch weitere Hinweise zu Battle Royale-Inhalten/Maps im aktuellen Trailer gefunden, ebenfalls anhand von Freeze Frames. So werden beispielsweise die Karten "Raid", "Cargo" und "Nuketown" Teil der Blackout-Map sein, ein weiterer Frame zeigt einen Wingsuit. Damit scheinen sich Teile des kürzlich durchs Netz gegangenen Leaks zu bewahrheiten. Dort war zudem von einer Spielerzahl von mindestens 50 die Rede, ebenso von sammelbarem Equipment und Waffen. Offiziell bestätigt sind aber weder die Zombies noch die weiteren Informationen.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PS4, Xbox One und PC, die Multiplayer-Beta für Vorbesteller startet am 3. August um 19 Uhr deutscher Zeit.