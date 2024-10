CoD Black Ops 6: Treyarch kündigt Comeback von legendärer Multiplayer-Map an - Release noch in dieser Woche

Bald könnt ihr auch im Multiplayer-Modus von Black Ops 6 auf Nuketown zur Seite hechten.

Call of Duty: Black Ops 6 ist erst in der letzten Woche mit einer ganzen Reihe von Modi und Maps erschienen, schon jetzt werden aber weitere Inhalte ins Spiel integriert. Das kündigte Entwickler Treyarch unter anderem auf X/Twitter an und verriet auch gleich, welche Inhalte ab dieser Woche spielbar sein werden.

Bereits am heutigen Dienstag (29. Oktober) wird der Infected-Modus in die Playlist-Rotation des Multiplayer-Modus aufgenommen. Diese Spielvariante wurde erstmals in Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) eingeführt.

Eine Person wird am Anfang einer Runde infiziert und muss in einem bestimmten Zeitlimit möglichst alle anderen "anstecken" – was diese natürlich zu verhindern versuchen.

Nuketown hatte schon in mehreren CoD-Teilen einen Auftrittt

Mit Infected kehrt also ein echter Modus-Klassiker zurück und auch auf Map-Seite hat Treyarch das Comeback einer echten Legende in Aussicht gestellt. Am kommenden Freitag (1. November) wird nämlich Nuketown in den Multiplayer-Modus integriert.

Diese Attrappenstadt auf einem nuklearen Testgelände ist eine der kompaktesten Maps der Call of Duty-Geschichte – und aufgrund ihres Layouts auch eine der beliebtesten. Ihren ersten Auftritt hatte die Karte im allerersten Black Ops-Teil (2010) und wurde danach in diversen Teilen neu aufgelegt – unter anderem in Black Ops: Cold War, zu dem ihr unten den Trailer sehen könnt.

1:39 CoD Cold War: Die bekannte Nuketown-Map kehrt zurück, Trailer zeigt erste Szenen

Währenddessen kann der Multiplayer-Modus von Black Ops 6 schon erste Rekordzahlen verzeichnen. Am Startwochenende zockten über 300.000 Spielende den Shooter auf Steam, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Modern Warfare 3 im letzten Jahr.

Durch die Integration in den Game Pass direkt zum Launch ist der Zugang zum Spiel zudem deutlich einfacher als bei jedem anderen CoD zuvor.

Infected und Nuketown sind natürlich nicht die einzigen Inhalte, die nachträglich in das neue Call of Duty integriert werden – auch Black Ops 6 setzt nämlich auf das etablierte Season-System, das die Community zukünftig nahezu monatlich mit frischen Waffen, Karten und Modi versorgen wird.

Freut ihr euch auf Nuketown?