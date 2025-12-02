In Black Ops 6 hat die Community eine Map ziemlich gehasst - und genau die soll jetzt ihr Comeback in Black Ops 7 geben

Ein bekannter Dataminer findet Hinweise auf ein Comeback von “Stakeout“ – der Map, die Fans gleichzeitig lieben und hassen.

Stephan Zielke
02.12.2025 | 11:35 Uhr

Bald könnt ihr euch wahrscheinlich auf spannende Nahkampfduelle freuen oder über Spawnkills fluchen. Bald könnt ihr euch wahrscheinlich auf spannende Nahkampfduelle freuen oder über Spawnkills fluchen.

Da gehen die Meinungen zu Call of Duty: Black Ops 7 sowieso schon stark auseinander, und dann finden Dataminer ausgerechnet eine der kontroversesten BO6-Maps im Code. Die Rede ist von "Stakeout" – einer Karte, deren Name euch entweder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert oder sofort den Augenroll-Reflex auslöst.

Noch nicht angekündigt, aber bereits im Code

Laut Dataminer Reality – in der CoD-Community seit Jahren eine verlässliche Quelle – soll "Stakeout" in den Dateien von Black Ops 7 gelistet sein. Die Map war im letzten Jahr Teil von Black Ops 6 und gehörte zu den am heftigsten diskutierten Schauplätzen überhaupt.

Video starten 1:28 Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer

Klein, eng, dreispurig, nonstop Action: Für viele war Stakeout purer Chaos-Spaß. Für andere der Grund, warum sie Matches frühzeitig verlassen haben.

Reality lag in der Vergangenheit bereits oft richtig, etwa bei den Änderungen an der CoD-HQ-App. Trotzdem bleiben Datamines keine offiziellen Ankündigungen. Inhalte im Code können gestrichen, verschoben oder komplett umgebaut werden. Da Treyarch Season 1 schon präsentiert hat, dürfte Stakeout frühestens später im Zyklus auftauchen – falls überhaupt.

Call of Duty Warzone übernimmt in Season 1 ein Matchmaking-Feature aus Black Ops 7 und erfüllt damit einen jahrelangen Fan-Wunsch
von Tobias Veltin
Call of Duty Warzone übernimmt in Season 1 ein Matchmaking-Feature aus Black Ops 7 und erfüllt damit einen jahrelangen Fan-Wunsch

Warum Stakeout so polarisiert

Die Map bestand eigentlich nur aus einem Konzept: Tempo. Wer viele Eliminierungen wollte, war hier im Paradies. Wer taktisches Gameplay suchte, erlebte eher einen Shooter-Albtraum.

Spawnkills, Shotgun-Duelle im Dauerfeuer, LMGs im Nahkampf, eine 24/7-Playlist ohne Pause – Stakeout war für viele ein reiner Grind-Ort. Extrem viel XP, extrem viel Chaos.

Genau deshalb befürchten manche Fans jetzt, dass ein mögliches Comeback Black Ops 7 "ruinieren" könnte. Andere wiederum jubeln, weil sie die aktuellen Maps eher zahm finden und glauben, dass genau solch ein Fleischwolf fehlt.

Welche Multiplayer-Map würdet ihr euch für Black Ops 7 zurückwünschen – und warum?

