In Black Ops 6 hat die Community eine Map ziemlich gehasst - und genau die soll jetzt ihr Comeback in Black Ops 7 geben

Da gehen die Meinungen zu Call of Duty: Black Ops 7 sowieso schon stark auseinander, und dann finden Dataminer ausgerechnet eine der kontroversesten BO6-Maps im Code. Die Rede ist von "Stakeout" – einer Karte, deren Name euch entweder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert oder sofort den Augenroll-Reflex auslöst.
Noch nicht angekündigt, aber bereits im Code
Laut Dataminer Reality – in der CoD-Community seit Jahren eine verlässliche Quelle – soll "Stakeout" in den Dateien von Black Ops 7 gelistet sein. Die Map war im letzten Jahr Teil von Black Ops 6 und gehörte zu den am heftigsten diskutierten Schauplätzen überhaupt.
Klein, eng, dreispurig, nonstop Action: Für viele war Stakeout purer Chaos-Spaß. Für andere der Grund, warum sie Matches frühzeitig verlassen haben.
Reality lag in der Vergangenheit bereits oft richtig, etwa bei den Änderungen an der CoD-HQ-App. Trotzdem bleiben Datamines keine offiziellen Ankündigungen. Inhalte im Code können gestrichen, verschoben oder komplett umgebaut werden. Da Treyarch Season 1 schon präsentiert hat, dürfte Stakeout frühestens später im Zyklus auftauchen – falls überhaupt.
Warum Stakeout so polarisiert
Die Map bestand eigentlich nur aus einem Konzept: Tempo. Wer viele Eliminierungen wollte, war hier im Paradies. Wer taktisches Gameplay suchte, erlebte eher einen Shooter-Albtraum.
Spawnkills, Shotgun-Duelle im Dauerfeuer, LMGs im Nahkampf, eine 24/7-Playlist ohne Pause – Stakeout war für viele ein reiner Grind-Ort. Extrem viel XP, extrem viel Chaos.
Genau deshalb befürchten manche Fans jetzt, dass ein mögliches Comeback Black Ops 7 "ruinieren" könnte. Andere wiederum jubeln, weil sie die aktuellen Maps eher zahm finden und glauben, dass genau solch ein Fleischwolf fehlt.
Welche Multiplayer-Map würdet ihr euch für Black Ops 7 zurückwünschen – und warum?
