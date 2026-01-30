Läuft gerade Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein

0 Aufrufe

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Tobias Veltin
30.01.2026 | 09:20 Uhr

Im Februar 2026 startet die zweite große Content-Season in Call of Duty: Black Ops 7 und dem Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone. Die bringt wie gewohnt einige neue Inhalte mit, darunter etwa Multiplayer-Maps, Waffen und weitere Ergänzungen. Der Gameplay-Trailer zeigt bereits einige dieser Inhalte.

Season 2 von Black Ops 7 und Warzone startet am 5. Februar 2026, voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Die erforderlichen Update-Dateien werdet ihr auf allen Systemen (PlayStation, Xbox, PC) vorab herunterladen können. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:30

vor 45 Minuten

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   1   11:43

18.11.2025

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

20.11.2025

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

14.11.2025

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.488 Videos

Zum Kanal
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   2     1   19:48

vor 2 Tagen

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version Video starten   1:20

vor 19 Stunden

Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel Video starten   0:30

vor 22 Stunden

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
Babytiere können in Minecraft jetzt ewig Babys bleiben: So sehen die neuen Tierchen aus! Video starten   0:28

vor 20 Stunden

Babytiere können in Minecraft jetzt ewig Babys bleiben: So sehen die neuen Tierchen aus!
Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden Video starten   2   11:25

vor einem Tag

Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:30

vor 45 Minuten

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct Video starten   22:00

vor 17 Stunden

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct
Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version Video starten   1:20

vor 19 Stunden

Tokyo Xtreme Racer - Neues Gameplay zur PS5-Version
Babytiere können in Minecraft jetzt ewig Babys bleiben: So sehen die neuen Tierchen aus! Video starten   0:28

vor 20 Stunden

Babytiere können in Minecraft jetzt ewig Babys bleiben: So sehen die neuen Tierchen aus!
Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel Video starten   0:30

vor 22 Stunden

Gran Turismo 7: Update 1.67 ist da - bringt 3 neue Autos für das PlayStation-Rennspiel
Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9 Video starten   2     41:44

vor einem Tag

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9
Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden Video starten   2   11:25

vor einem Tag

Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden
Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert Video starten   5:24

vor einem Tag

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert
Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy Video starten   3:53

vor einem Tag

Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy
Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard Video starten   2     1   19:48

vor 2 Tagen

Hinter dem Hass: Das ECHTE Problem von Highguard
Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das? Video starten   1     0:58

vor 3 Tagen

Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich? Video starten   1   9:20

vor 3 Tagen

Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
mehr anzeigen