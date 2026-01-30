Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone: Trailer zu Season 2 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Im Februar 2026 startet die zweite große Content-Season in Call of Duty: Black Ops 7 und dem Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone. Die bringt wie gewohnt einige neue Inhalte mit, darunter etwa Multiplayer-Maps, Waffen und weitere Ergänzungen. Der Gameplay-Trailer zeigt bereits einige dieser Inhalte.

Season 2 von Black Ops 7 und Warzone startet am 5. Februar 2026, voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Die erforderlichen Update-Dateien werdet ihr auf allen Systemen (PlayStation, Xbox, PC) vorab herunterladen können.