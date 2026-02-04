Ich habe Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 gespielt und technisch ist das wirklich beeindruckend - trotz einiger Abstriche

Resident Evil Requiem ist grafisch ein sehr anspruchsvoller Titel. Und der Horror-Blockbuster schlägt sich auf der Switch 2 erstaunlich gut!

Maximilian Franke
04.02.2026 | 17:30 Uhr

Ersteindruck zur Switch 2-Version von Resident Evil Requiem. Ersteindruck zur Switch 2-Version von Resident Evil Requiem.

Während die erste Nintendo Switch selten mit grafischer Opulenz in Verbindung gebracht werden konnte, erscheinen auf der Switch 2 jetzt häufiger Portierungen von aktuellen Spielen, die technisch einiges auf dem Kasten haben. Resident Evil Requiem reiht sich hier ein: Auf einem Anspiel-Event konnte ich kürzlich einen Blick auf die Switch 2-Version werfen und das Ergebnis sah ziemlich vielversprechend aus.

Stimmungsvolles Licht und moderner Grafik

In einer circa 15-minütigen Demo-Version habe ich den Abschnitt mit Protagonistin Grace gespielt, der auch schon auf der gamescom 2025 zu sehen war. Die Konsole lief im angedockten TV-Modus, konnte also zeigen, was sie kann.

Video starten 2:31 Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Nachdem die Heldin kopfüber an ein Krankenhausbett gefesselt erwacht, muss sie sich befreien und kurz darauf in einem kleinen Level vor einem Monster fliehen.

Spielerisch gibt es also wenig Neues zu berichten. Falls ihr mehr zum Gameplay und den Inhalten von Resident Evil 9 wissen wollt, schaut gerne bei der ausführlichen Preview von meiner Kollegin Eleen vorbei.

Was die Technik der Switch 2 angeht, war ich beeindruckt. Dank schicker Lichtstimmungen und detailliert gestalteter Umgebungen stellte sich auch auf der Nintendo-Konsole direkt eine schaurige Gruselstimmung ein.

Flackernde Lampen und  kontrastreiche Lichtfarben – etwa das intensive, rote Leuchten eines Notfalllichts –  verleihen den Szenen eine nervenaufreibende Atmosphäre und wirken wie die moderne AAA-Grafik, die von einem Resident Evil zu erwarten ist.

Mehr zu Resi 9:
Bis zu 120 fps: Mit Resident Evil Requiem bekommt meine PS5 Pro endlich was zu tun
von Dennis Müller
Bis zu 120 fps: Mit Resident Evil Requiem bekommt meine PS5 Pro endlich was zu tun
Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!
von Eleen Reinke
Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!
Der Nintendo Switch 2 Pro-Controller bekommt zum ersten Mal eine Special Edition und die ist vor allem was für Resident Evil-Fans
von Tobias Veltin
Der Nintendo Switch 2 Pro-Controller bekommt zum ersten Mal eine Special Edition und die ist vor allem was für Resident Evil-Fans

Diese technischen Einschränkungen sind mir aufgefallen

Wenig überraschend solltet ihr aber nicht mit dem exakt gleichen Ergebnis auf eurem Bildschirm rechnen, wie ihr es auf dem PC oder der PS5 bekommt. Was mir direkt ins Auge gesprungen ist, sind beispielsweise flimmernde Kanten, etwa bei Details wie Verzierungen an Türen oder Schatten. Auch wirkt die Bildausgabe unscharf, die Auflösung dürfte also nicht allzu hoch sein.

Besonders bei filigranen Objekten ist mir die deutliche Treppchenbildung unschön ins Auge gesprungen. Die blonden Haare von Grace wirken etwa spürbar kantiger und weniger fluffig, also in der “großen” Version auf der PS5.

Nintendo Switch 2 (Szene aus Switch 2-Trailer) PS5 (Szene aus PS5-Trailer) Nintendo Switch 2 (Szene aus Switch 2-Trailer) PS5 (Szene aus PS5-Trailer)

Im Dock-Modus solltet ihr also mit einem eher unruhigen Bild rechnen, analog zu grafisch fordernden Portierungen wie Star Wars Outlaws oder Assassin’s Creed Shadows. Den Handheld-Modus konnte ich nicht ausprobieren, aber auch dort könnte es aufgrund der Treppchenbildung vermehrt flimmern.

Außerdem wirkt die Lichtstimmung zwar insgesamt stimmig, muss aber ebenfalls mit Einschnitten leben. Auf der PS5 scheint das Licht des kleinen Feuerzeugs beispielsweise realistisch durch Grace’ Haare, was richtig hübsch aussieht. Auf der Switch 2 fehlt der Effekt allerdings.

Genaue Angaben zur Bildrate kann ich nicht machen. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich die fps in der Demo-Version recht stabil anfühlten. Mir sind keine nennenswerten Ruckler aufgefallen und Grace rannte jederzeit flüssig und gut spielbar um ihr Leben.

So weit, so gut, jedoch handelte es sich auch nur um einen sehr begrenzten Level-Abschnitt mit wenig Bewegungsfreiheit und nur einem Gegner. Besonders in den action-lastigen Abschnitten mit Leon, die ich nicht ausprobieren konnte, ist wesentlich mehr los als in den überschaubaren Fluren, die ich mit Grace erkundet habe.

Ob die vollständige Version am 27. Februar auf der Nintendo Switch 2 durchgehend so flüssig läuft, wie in der Demo-Version, bleibt weiter abzuwarten.

Einschätzung der Redaktion

Maximilian Franke

Das Demo-Level von Resident Evil Requiem lief technisch wirklich gut auf der Switch 2 und hat mir in der kurzen Spielzeit wenig Gründe für Skepsis gegeben. Falls ihr nur eine Nintendo Switch 2 zu Hause habt und die Vollversion durchgehend so stabil laufen sollte, wie im präsentierten Abschnitt, kann die "kleine Version" durchaus einen Blick wert sein.

Die technischen Einschnitte sind allerdings trotzdem ohne Lupe sichtbar. Die Lichteffekte sehen auf der Switch 2 insgesamt gut aus, aber einige fehlende Grafik-Features und ein spürbar unruhiges Bild im TV-Modus können die finstere Horror-Atmosphäre durchaus trüben.

Wenn ihr die Wahl habt, seid ihr mit den anderen Versionen auf PS5, PC und Xbox Series X/S vermutlich besser beraten. Insbesondere die schicke Beleuchtung und die dazugehörenden Schatten sind wichtig für den idealen Gruselfaktor.

Trotzdem kann es Resident Evil 9 locker mit anderen Grafik-Granaten auf der Switch 2 wie Cyberpunk 2077 oder Star Wars Outlaws aufnehmen. Falls ihr sehen wollt, was die Nintendo-Konsole technisch auf dem Kasten hat, werdet ihr aktuell kaum schönere Spiele finden.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Ich habe Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 gespielt und technisch ist das wirklich beeindruckend - trotz einiger Abstriche

vor 4 Tagen

Resident Evil 9: Requiem - Alle Infos zu Release, Plattformen, Hauptcharakter und Setting in der Übersicht

vor einer Woche

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

vor einer Woche

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

vor einer Woche

Bis zu 120 fps: Mit Resident Evil Requiem bekommt meine PS5 Pro endlich was zu tun
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Aktueller AAA-Shooter war schon bei der Ankündigung der Switch 2 zu sehen - jetzt wurde der Port auf unbestimmte Zeit verschoben

vor 10 Minuten

Aktueller AAA-Shooter war schon bei der Ankündigung der Switch 2 zu sehen - jetzt wurde der Port auf unbestimmte Zeit verschoben
CoD Black Ops 7 + Warzone: Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

vor 25 Minuten

CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 2 startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker
Switch-Hit im Top-Angebot: Marios größter Konkurrent ist jetzt richtig günstig!

vor 38 Minuten

Switch-Hit im Top-Angebot: Marios größter Konkurrent ist jetzt richtig günstig!
Ich habe Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 gespielt und technisch ist das wirklich beeindruckend - trotz einiger Abstriche

vor 55 Minuten

Ich habe Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 gespielt und technisch ist das wirklich beeindruckend - trotz einiger Abstriche
mehr anzeigen