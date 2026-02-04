Ich habe Resident Evil Requiem auf der Nintendo Switch 2 gespielt und technisch ist das wirklich beeindruckend - trotz einiger Abstriche

Ersteindruck zur Switch 2-Version von Resident Evil Requiem.

Während die erste Nintendo Switch selten mit grafischer Opulenz in Verbindung gebracht werden konnte, erscheinen auf der Switch 2 jetzt häufiger Portierungen von aktuellen Spielen, die technisch einiges auf dem Kasten haben. Resident Evil Requiem reiht sich hier ein: Auf einem Anspiel-Event konnte ich kürzlich einen Blick auf die Switch 2-Version werfen und das Ergebnis sah ziemlich vielversprechend aus.

Stimmungsvolles Licht und moderner Grafik

In einer circa 15-minütigen Demo-Version habe ich den Abschnitt mit Protagonistin Grace gespielt, der auch schon auf der gamescom 2025 zu sehen war. Die Konsole lief im angedockten TV-Modus, konnte also zeigen, was sie kann.

2:31 Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr

Nachdem die Heldin kopfüber an ein Krankenhausbett gefesselt erwacht, muss sie sich befreien und kurz darauf in einem kleinen Level vor einem Monster fliehen.

Spielerisch gibt es also wenig Neues zu berichten. Falls ihr mehr zum Gameplay und den Inhalten von Resident Evil 9 wissen wollt, schaut gerne bei der ausführlichen Preview von meiner Kollegin Eleen vorbei.

Was die Technik der Switch 2 angeht, war ich beeindruckt. Dank schicker Lichtstimmungen und detailliert gestalteter Umgebungen stellte sich auch auf der Nintendo-Konsole direkt eine schaurige Gruselstimmung ein.

Flackernde Lampen und kontrastreiche Lichtfarben – etwa das intensive, rote Leuchten eines Notfalllichts – verleihen den Szenen eine nervenaufreibende Atmosphäre und wirken wie die moderne AAA-Grafik, die von einem Resident Evil zu erwarten ist.

Diese technischen Einschränkungen sind mir aufgefallen

Wenig überraschend solltet ihr aber nicht mit dem exakt gleichen Ergebnis auf eurem Bildschirm rechnen, wie ihr es auf dem PC oder der PS5 bekommt. Was mir direkt ins Auge gesprungen ist, sind beispielsweise flimmernde Kanten, etwa bei Details wie Verzierungen an Türen oder Schatten. Auch wirkt die Bildausgabe unscharf, die Auflösung dürfte also nicht allzu hoch sein.

Besonders bei filigranen Objekten ist mir die deutliche Treppchenbildung unschön ins Auge gesprungen. Die blonden Haare von Grace wirken etwa spürbar kantiger und weniger fluffig, also in der “großen” Version auf der PS5.

Nintendo Switch 2 (Szene aus Switch 2-Trailer) PS5 (Szene aus PS5-Trailer)

Im Dock-Modus solltet ihr also mit einem eher unruhigen Bild rechnen, analog zu grafisch fordernden Portierungen wie Star Wars Outlaws oder Assassin’s Creed Shadows. Den Handheld-Modus konnte ich nicht ausprobieren, aber auch dort könnte es aufgrund der Treppchenbildung vermehrt flimmern.

Außerdem wirkt die Lichtstimmung zwar insgesamt stimmig, muss aber ebenfalls mit Einschnitten leben. Auf der PS5 scheint das Licht des kleinen Feuerzeugs beispielsweise realistisch durch Grace’ Haare, was richtig hübsch aussieht. Auf der Switch 2 fehlt der Effekt allerdings.

Genaue Angaben zur Bildrate kann ich nicht machen. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich die fps in der Demo-Version recht stabil anfühlten. Mir sind keine nennenswerten Ruckler aufgefallen und Grace rannte jederzeit flüssig und gut spielbar um ihr Leben.

So weit, so gut, jedoch handelte es sich auch nur um einen sehr begrenzten Level-Abschnitt mit wenig Bewegungsfreiheit und nur einem Gegner. Besonders in den action-lastigen Abschnitten mit Leon, die ich nicht ausprobieren konnte, ist wesentlich mehr los als in den überschaubaren Fluren, die ich mit Grace erkundet habe.

Ob die vollständige Version am 27. Februar auf der Nintendo Switch 2 durchgehend so flüssig läuft, wie in der Demo-Version, bleibt weiter abzuwarten.