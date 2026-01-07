CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 1 Reloaded startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Kaum hat das Jahr 2026 begonnen, steht auch schon das erste Midseason-Update für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone auf dem Programm. Season 1 Reloaded bringt einige neue Inhalte für die Spiele und wir begleiten den Start wie üblich mit einem Live-Ticker.
Live Ticker zum Season 1 Reloaded-Launch
Mittwoch, 07.01.2026
17:10 Uhr
Guten Abend und willkommen zum GamePro-Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 1 Reloaded in Black Ops 7 und Warzone! Ich (Tobi) werde euch bis zum Start morgen abend mit den wichtigsten Infos zum Midseason-Update versorgen und den Server-Status im Blick behalten.
Season 1 Reloaded-Start: Die wichtigsten Infos im Überblick
- Startdatum: 08. Januar 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
- Downloadgröße: 175 GB (PC-Version)
Preload auf PC schon verfügbar: Ganz in der Tradition der CoD-Seasons der letzten beiden Jahre werdet ihr das Midseason-Update vorab herunterladen können. Auf dem PC ist der Preload bereits verfügbar (über Battle.Net) und größentechnisch ein echter Brocken. Der Vorab-Download für PlayStation und Xbox sollte im Laufe des Donnerstags freigeschaltet werden, wir halten euch auf dem Laufenden.
Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von den drei Reloaded-Maps machen:
Diese Inhalte bringt Season 1 Reloaded für Black Ops 7
Der Content-Plan für die erste Season war bereits vor dem Launch von Season 1 bekannt gegeben worden, die Inhalte stehen also bereits seit etwas längerer Zeit fest:
Multiplayer-Maps für Black Ops 7
- Yakel
- Meltdown
- Fringe
Multiplayer-Modi für Black Ops 7
- Takeover (Mid-Season): 6v6-Modus, in dem ihr neutrale Gebiete einnehmen und halten müsst
Inhalte für Zombies (Black Ops 7)
- Astra Malorum Directed Mode
- Zarya Cosmodrome Survival
Neue Waffen (Black Ops 7 & Warzone)
- Hawker HX Sniper
- Sturmwolf 45 SMG
Dazu kommen außerdem diverse Waffenaufsätze, die ihr über wöchentliche Herausforderungen freischalten könnt.
Call of Duty: Black Ops 7 ist seit dem 14. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.
Der Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone startete ursprünglich im März 2020 und wird seitdem regelmäßig mit Content-Updates frisch gehalten. Season 1 ging Anfang Dezember 2025 an den Start und brachte unter anderem die neue Resurgence-Map Haven's Hollow.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.