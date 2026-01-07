Live

CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 1 Reloaded startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos zum Launch im Live-Ticker

Kurz nach dem Jahreswechsel steht das erste Midseason-Update für Call of Duty: Black Ops 7 auf dem Programm, das unter anderem weitere Maps einführt.

Tobias Veltin
07.01.2026 | 17:10 Uhr

Kaum hat das Jahr 2026 begonnen, steht auch schon das erste Midseason-Update für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone auf dem Programm. Season 1 Reloaded bringt einige neue Inhalte für die Spiele und wir begleiten den Start wie üblich mit einem Live-Ticker.

Live Ticker zum Season 1 Reloaded-Launch

Mittwoch, 07.01.2026

17:10 Uhr

Guten Abend und willkommen zum GamePro-Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 1 Reloaded in Black Ops 7 und Warzone! Ich (Tobi) werde euch bis zum Start morgen abend mit den wichtigsten Infos zum Midseason-Update versorgen und den Server-Status im Blick behalten.

Season 1 Reloaded-Start: Die wichtigsten Infos im Überblick

  • Startdatum: 08. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
  • Downloadgröße: 175 GB (PC-Version)

Preload auf PC schon verfügbar: Ganz in der Tradition der CoD-Seasons der letzten beiden Jahre werdet ihr das Midseason-Update vorab herunterladen können. Auf dem PC ist der Preload bereits verfügbar (über Battle.Net) und größentechnisch ein echter Brocken. Der Vorab-Download für PlayStation und Xbox sollte im Laufe des Donnerstags freigeschaltet werden, wir halten euch auf dem Laufenden.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von den drei Reloaded-Maps machen:

Video starten 1:03 Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps

Diese Inhalte bringt Season 1 Reloaded für Black Ops 7

Der Content-Plan für die erste Season war bereits vor dem Launch von Season 1 bekannt gegeben worden, die Inhalte stehen also bereits seit etwas längerer Zeit fest:

Multiplayer-Maps für Black Ops 7

  • Yakel
  • Meltdown
  • Fringe

Multiplayer-Modi für Black Ops 7

  • Takeover (Mid-Season): 6v6-Modus, in dem ihr neutrale Gebiete einnehmen und halten müsst

Inhalte für Zombies (Black Ops 7)

  • Astra Malorum Directed Mode
  • Zarya Cosmodrome Survival

Neue Waffen (Black Ops 7 & Warzone)

  • Hawker HX Sniper
  • Sturmwolf 45 SMG

Dazu kommen außerdem diverse Waffenaufsätze, die ihr über wöchentliche Herausforderungen freischalten könnt.

CoD Black Ops 7 & Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start
von Tobias Veltin
CoD Black Ops 7 + Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Call of Duty: Black Ops 7 ist seit dem 14. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.

Der Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone startete ursprünglich im März 2020 und wird seitdem regelmäßig mit Content-Updates frisch gehalten. Season 1 ging Anfang Dezember 2025 an den Start und brachte unter anderem die neue Resurgence-Map Haven's Hollow.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

