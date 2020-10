CoD Black Ops Cold War: PS4-Beta startet übermorgen, das bietet sie

Call of Duty: Black Ops Cold War darf schon sehr bald als Beta-Version ausprobiert werden. Auch dieses Mal gibt es unterschiedliche Starttermine, PS4-Besitzer*innen und Vorbesteller*innen spielen zuerst. Die Open Beta für alle steht aber auch kurz bevor und ein neuer Trailer bestätigt jetzt, welche Inhalte und Modi in der Demo-Testversion stecken.

Cold War-Trailer zur Open Beta kündigt die einzelnen Modi an

Reine Multiplayer-Beta: Die BlOps Cold War-Beta dreht sich einzig und allein um den Multiplayer-Modus. Das heißt, dass ihr nicht darauf hoffen solltet, Teile der Singleplayer-Kampagne oder etwas aus dem Zombies-Modus spielen zu können.

Neuer Beta-Trailer: Im neuen Trailer gibt es jetzt die offizielle Bestätigung für die einzelnen enthaltenen Modi. Hier könnt ihr euch das kurze Video anschauen.

Das steckt drin: Wie erwartet sind die Modi und Maps der Cold War-Beta wohl weitestgehend deckungsgleich mit denen der Alpha, die vor gar nicht allzu langer Zeit bereits ausprobiert werden konnte. Diese Modi stehen fest:

Team Deathmatch

Domination

VIP Escort

Kill Confirmed

Combined Arms

Die meisten Modi dürften alle Call of Duty-Fans kennen, aber es gibt auch ein paar Neuzugänge, die wir hier kurz erläutern. Mehr Details zu den Besonderheiten des Combined Arms-Modus in der Herrschaft-Version findet ihr in diesem Gamepro-Artikel zur Alpha.

Was ist VIP-Escort? Dabei handelt es sich um einen neuen Modus, in dem zwei Sechser-Teams gegeneinander antreten. Eine Person ist dabei der*die VIP, hat nur eine Handfeuerwaffe und muss von seinem Team zu einem bestimmten Punkt eskortiert werden. Die gegnerische Truppe versucht, das zu verhindern

Combined Arms Domination: Combined Arms stellt einen 12v12-Modus dar, in dem es vor allem um Fahrzeuge geht. Ihr nutzt auf ziemlich großen Karten vor allem Schneemobile, Panzer oder auch Kanonenboote, um bestimmte Punkte einzunehmen und im Idealfall zu halten

Genaue Infos zum sonstigen Umfang im Hinblick auf Waffen, Aufsätze und dergleichen gibt es leider noch nicht. Allerdings wird im Allgemeinen stark davon ausgegangen, dass es in etwa so wie bei der Alpha aussehen wird. Das wären dann rund 17 Waffen mit einer unvollständigen Auswahl an Attachments. Außerdem könntet ihr den neuen Waffenschmied testen und eigene Loadouts basteln.

Viel besser als die Alpha? Lead Designer Tony Flame verspricht, dass die Beta eine deutliche Verbesserung gegenüber der Alpha von CoD Black Ops Cold War darstellen soll. Es handele sich um ein großes Update und den meisten Menschen sei gar nicht klar, was dieses Team in der Lage sei zu leisten.

Link zum Twitter-Inhalt

Black Ops Cold War-Beta: Alles, was wir zu Preload, Start & Downloads wissen

Wann geht's los? Wie mittlerweile üblich gibt es auch bei dieser Beta- beziehungsweise Demo-Phase ein ziemlich unübersichtliches Kuddelmuddel aus verschiedenen Terminen für Menschen mit unterschiedlichen Plattformen oder Vorbestellungen. Wir liefern die Übersicht.

PS4-Fans dürfen zuerst: Wer CoD Black Ops Cold War auf der PS4 vorbestellt hat, darf als erstes in die Beta starten. Danach kommen alle mit einer PS4, die ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo haben. Wer zum Beispiel auf der Xbox One spielen will, muss sich bis zum 17. Oktober gedulden.

Die (Open) Beta-Termine in der Übersicht:

08. - 09. Oktober: PS4-Vorbesteller*innen

10. - 12. Oktober: PS Plus-Beta

15. - 16. Oktober: Xbox One & PC-Vorbesteller*innen

17. - 19. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen

Ganz so offen ist die Open Beta dann allerdings doch nicht. Ihr benötigt zum Spielen auf der PS4 PS Plus oder Xbox Live auf einer Xbox One. Komplett kostenlos könnt ihr die Beta also eigentlich nur auf dem PC ausprobieren.

Wann startet die Beta? Eine Uhrzeit wurde noch nicht offiziell verkündet. Die Alpha ging allerdings um 19 Uhr los und auch wieder zu Ende. Normalerweise dürfte das auch bei der Beta der Fall sein.

Gibt's einen Preload? Ja, den wird es wohl auch dieses Mal wieder geben. Aber auch hierzu fehlt uns momentan leider noch die genaue Angabe, an welchem Tag und um wieviel Uhr ihr genau den Download starten könnt.

Mehr CoD-News: Wenn euch die Multiplayer-Beta egal ist, findet ihr vielleicht am neuen Reveal-Trailer Gefallen, der Gameplay aus dem Zombies-Modus von CoD Cold War enthüllt hat.

Freut ihr euch auf die Beta? Auf welcher Plattform spielt ihr und welchen Modus wollt ihr am meisten ausprobieren?