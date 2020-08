CoD: Black Ops Cold War-Spieler auf PS4 & Xbox zocken wohl erneut zusammen

Nach dem ersten rätselhaften Bild und dem ersten Trailer ist es nach monatelangem hin und her nun endlich offiziell. Das neue Call of Duty heißt CoD: Black Ops Cold War und wird am 26. August 2020 präsentiert. Dann erfahren wir mehr über den kommenden Ego-Shooter von Entwickler Treyarch.

Laut einem Gerücht kommt das neue Black Ops mit einem Multiplayer-Feature, das erstmals in Call Of Duty: Modern Warfare (2019) eingeführt wurde. Gemeint ist eine Crossplay-Funktion, dank der Spieler*Innen auf PS4, Xbox One und PC zusammenspielen.

Crossplay wohl auch in CoD: Black Ops Cold War

Das Gerücht stammt vom bekannten Call of Duty-Insider ModernWarzone, der das Feature kurz und knapp via Twitter ankündigte. Gut möglich also, dass zukünftig alle Spiele der Shooter-Reihe plattformübergreifend gespielt werden können.

Die große Frage bleibt, ob das auch für die Next-Gen zutrifft. Mit der PS5 und der Xbox Series X befinden sich Microsoft und Sony speziell zum Launch im großen Wettbewerb untereinander. Es würde daher nicht verwundern, wenn Crossplay hier nicht direkt angeboten wird.

Weitere Gerüchte zum Multiplayer: Laut der Seite Comicbook geht zudem das Gerücht um, dass skill-based Matchmaking, das wir ebenfalls aus Mordern Warfare kennen, zurückkommt. Hier werden nur Spieler*Innen zusammen in eine Partie gesteckt, die sich vom Können her auf einem Level befinden. Auch könnte bereits die erste Multiplayer-Map feststehen.

Abschließend sei noch gesagt, dass es sich hierbei um keine offiziellen Informationen handelt. GamePro fragt wie immer bei Gerüchten beim Publisher nach und aktualisiert die News, sobald uns neue Informationen vorliegen.

Nutzt ihr häufig die Crossplay-Funktion in Call of Duty oder spielt ihr meist nur mit Spielern derselben Plattform?