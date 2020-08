CoD Black Ops: Cold War wird morgen innerhalb von Warzone enthüllt

Call of Duty: Black Ops Cold War wird morgen wohl endlich richtig enthüllt. Jetzt gibt es zumindest einen richtigen Termin, der offiziell angekündigt wurde: Auf dem CoD-Twitter-Account ist ein neuer Teaser zu sehen, der morgen als Datum und Verdansk als Ort nennt. Die Uhrzeit steht ebenfalls bereits fest. Das neue Call of Duty wird also wohl wirklich wie vermutet innerhalb von Warzone enthüllt.

Black Ops Cold War - Termin und Uhrzeit der Enthüllung

Termin: 26. August 2020

Uhrzeit: 19:30 Uhr deutsche Zeit

Neuer Call of Duty-Teaser: Auf dem offiziellen Account wurde im Zuge dessen ein kurzes Teaser-Video gepostet. Es zeigt den altbekannten Anfang einer Warzone-Battle Royale-Runde, allerdings mit einem anderen Flugzeug, das vorher ebenfalls kurz zu sehen ist.

Link zum Twitter-Inhalt

Endlich offiziell: Das bedeutet in erster Linie, dass die ganzen Gerüchte und Spekulationen endlich ein Ende haben.

In Verdansk: Offenbar stimmen auch die Vermutungen und Hinweise darauf, dass das neue Call of Duty eng mit Warzone verbunden sein wird und innerhalb des Battle Royale-Ablegers angekündigt wird. Das gab es so wohl auch noch nie und dürfte spannend werden.

Kommen Map-Änderungen für Warzone?

Bleibt eigentlich nur die Frage, ob auch die Spekulationen und Datamining-Funde Recht behalten, die sich auf Veränderungen an der Warzone-Map bezogen haben. Womöglich wird Verdansk nach morgen nicht mehr wieder zu erkennen sein.

Wahrscheinlich hängt das heutige, erneut ziemlich große Warzone- und Modern Warfare-Update auch schon mit dem Reveal-Event von morgen zusammen. Hier findet ihr die Patch Notes und mehr Infos dazu, was alles drin steckt.

Freut ihr euch auf die Enthüllung? Wie stellt ihr euch das vor, innerhalb von Warzone? Worauf hofft ihr, was erwartet ihr?