CoD Warzone hat neues großes Update - Hier die Patchnotes

Ein neues Update für Call of Duty Modern Warfare und Warzone ist ab sofort verfügbar: Der Season 5 Reloaded-Patch bringt heute neue Inhalte wie Waffen und Operator sowie ein Sommer-Event, bei dem ihr mitmischen dürft. Die wichtigsten Neuerungen führen wir hier für euch auf.

Erneut müsst ihr euch auf einen großen Download einstellen:

PS4: 10.6GB

10.6GB Xbox: 14.09GB

Neue Waffe für Warzone und Modern Warfare: FiNN LMG

Spieler*innen von Modern Warfare und Warzone können sich mit dem Update über eine neue Waffe freuen: Die FiNN LMG, die laut Infinity Ward einen Mix aus Sturmgewehr und LMG darstellt und etwas präziser ist. Die neue Waffe erhaltet ihr entweder über Ingame-Challenges oder durch den Kauf des "Mainframe Bundles" im Store.

Neuer Operator für Warzone und Modern Warfare

Wie immer dürfen wir uns außerdem über einen neuen Operator freuen: Morte, ein italienischer Soldat, der allerdings nur über ein kostenpflichtiges Bundle im Store erhältlich ist. Ein Bild gibt's aber noch nicht.

Neuer Modus Kingslayer für Warzone

So funktioniert er: Mit Kingslayer erwartet uns ein brandneuer Battle Royale-Modus. Hier kämpfen wir in Team-Deathmatches und erhalten Punkte fürs Ausschalten unserer Feinde. Die große Besonderheit? Das Schlachtfeld ist auf bestimmte Teile von Verdansk begrenzt und der Gas Kreis wird hier nicht kleiner, sondern wandert stattdessen über die Map, zwingt uns also zu ständiger Bewegung.

Was ist außerdem neu in Modern Warfare?

Ground War Reinforce: Der Bodenkrieg-Modus wird leicht abgewandelt: Drei Flaggen werden in der Mitte der Map positioniert, das Team, das alle drei schnappt, gewinnt das Match.

Der Bodenkrieg-Modus wird leicht abgewandelt: Drei Flaggen werden in der Mitte der Map positioniert, das Team, das alle drei schnappt, gewinnt das Match. Neue Feuerkampf-Map: Die Gunfight-Map "Stadion" findet mit dem Start der Games of Summer (am 28. August) ihren Weg ins Spiel.

Die Gunfight-Map "Stadion" findet mit dem Start der Games of Summer (am 28. August) ihren Weg ins Spiel. Gunfight-Turnier: Das Update schaltet ein Turnier für den 2vs2 Gunfight-Modus frei, in dem ihr gegen kleinere Teams antretet und um Cosmetics und Erfahrungspunkte kämpft.

Das steckt hinter dem Games of Summer

Wie erwähnt finden mit dem neuesten Patch nicht nur allerhand Inhalte ins Spiel, sondern auch ein besonderes Event: Die Games of Summer, die am 28. August an den Start gehen und bis zum 7. September laufen.

Wer kann teilnehmen? Alle Besitzer*innen von Modern Warfare sowie alle, die Warzone in der Free2Play-Variante zocken.

Worum geht's? Bei den Games of Summer müsst ihr eure Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit in fünf unterschiedlichen Herausforderungen (Trials) unter Beweis stellen:

Gun Course - erschießt Feinde, verschont Zivilisten

Risky Parkour - Rennt durch giftiges Gas

Marksman Challenge - Erledigt schnell Ziele aus der Entfernung heraus mit dem Sniper-Gewehr

Price's Alley - Erschießt Feinde mit einer Handgun, verschont Zivilisten

Shooting Range - Zerstört alle Ziele im Kampfbereich

Eine große Woche für Call of Duty - Der Cold War-Reveal naht

In dieser Woche stehen nicht nur Neuerungen für Modern Warfare und Warzone an, sondern auch die Enthüllung des neuen Serienablegers Call of Duty Black Ops Cold War. Einen ersten Teaser kennen wir ja bereits:

Der Reveal soll schon morgen, am 26. August über die Bühne gehen.

Habt ihr das neue Update schon geladen?