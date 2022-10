CoD Modern Warfare 2: Multiplayer-Preload und Startzeit bekannt

Der Call of Duty Modern Warfare 2-Launch steht kurz bevor. Regulär geht es am 28. Oktober auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC los. Wie gewohnt gibt es eine Story-Kampagne und einen Multiplayer-Teil. Wer die Story-Kampagne spielen will, kann das sogar schon ab morgen tun. Interessiert ihr euch allerdings eher für den Skin-Grind im Multiplayer, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Den Preload könnt ihr trotzdem bald schon starten, um das volle Programm herunterzuladen.

Wann geht der Call of Duty MW2-Multiplayer los?

Wenn es euch schon in den Fingern juckt, müssen ihr euch noch etwas gedulden. Während die Story-Kampagne mit Vorbestellung eine Woche vor Release gespielt werden kann, gilt das nicht für den Multiplayer. Der steht erst zum regulären Launch zur Verfügung:

Am 27./28. Oktober startet der CoD MW2-Multiplayer, und zwar in einen sogenannten "regionalen Rollout".

Um wie viel Uhr kann ich spielen? Das steht leider noch nicht exakt fest. Auf der offiziellen CoD-Seite wird beim regionalen Rollout angegeben, dass er zwischen 4 Uhr morgens und 21 Uhr abends stattfindet, allerdings zur US-Zeit Pacific Standard Time. Das entspricht bei uns einer Uhrzeit zwischen 13 Uhr und 6 Uhr morgens am darauf folgenden Tag. Auf dem PC geht es generell erst am 28. Oktober um 6 Uhr morgens los.

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series S/X: zwischen dem 27. Oktober um 13 Uhr und 28. Oktober um 6 Uhr morgens

zwischen dem 27. Oktober um 13 Uhr und 28. Oktober um 6 Uhr morgens PC: 28. Oktober um 6 Uhr morgens

Wann startet der Preload zum Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 2?

Das kommt ganz auf eure Plattform an. Wer Call of Duty Modern Warfare 2 auf der Xbox spielen will, kann den Preload des gesamten Spiels – und damit auch den Multiplayer – bereits heute starten. Dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Auf PS4/PS5 dauert es etwas länger und auf dem PC geht es erst kurz vorher los:

19. Oktober, 19 Uhr: Preload für Xbox One und Xbox Series X/S startet

Preload für Xbox One und Xbox Series X/S startet 20. Oktober, 13 Uhr: Preload für PS4 und PS5 startet

Preload für PS4 und PS5 startet 26. Oktober, 19 Uhr: Preload auf Steam und Battle.net (PC) startet

Falls ihr CoD Modern Warfare 2 sowieso vorbestellt habt, könnte es sich auch für Singleplayer-Muffel durchaus lohnen, die Story-Kampagne zu spielen. Selbst wenn ihr eigentlich nur den Multiplayer zocken wollt: Ihr schaltet diverse Extras, Operatoren, einen Waffen-Bauplan und noch mehr für den Multiplayer frei, wenn ihr die Kampagne beendet.

