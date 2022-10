CoD Modern Warfare 2: Auf der Disc ist so wenig drauf, dass ihr trotzdem über 100GB laden müsst

Ein Spiel wie Call of Duty Modern Warfare 2 in der physischen Discversion zu kaufen, kann viele Gründe haben. Einer davon dürfte sein, im Idealfall keinen gigantischen Download mehr anwerfen zu müssen – was Zeit, Geld sowie Strom spart. Bei Modern Warfare 2 bekommt ihr aber leider, wie zuletzt häufiger, eigentlich nur eine Platzhalter-Disc.

CoD Modern Warfare 2-Discs sind eine Mogelpackung

Darum geht's: Die Discversionen vieler Spiele kommen in den letzten Jahren vermehrt nur noch mit Discs, die eigentlich Dummys sind. Soll heißen: Auf den Datenträgern sind fast gar keine Daten, ihr müsst den riesigen Löwenanteil immer noch herunterladen – völlig egal also, ob ihr eine physische Version gekauft habt oder nicht.

Bei CoD Modern Warfare 2 befinden sich laut diversen Fan-Berichten auf Social Media sogar nur 70 MB auf der Disc. Das ist so wenig, dass es fast schon lächerlich wirkt. Vor allem im direkten Vergleich mit den Datenmengen, die dann trotzdem noch heruntergeladen werden müssen. (via: Eurogamer).

Wie viel muss ich downloaden? Das hängt ganz davon ab, auf welcher Plattform ihr spielt. Mittlerweile kennen wir aber die genaueren Zahlen, auch im Zusammenhang mit den aktuellen Patches. Und die sind riesig, also nicht erschrecken:

PS5 : 121 GB mindestens

: 121 GB mindestens PS4 : 127,2 GB mindestens

: 127,2 GB mindestens Xbox Series X/S & Xbox One : 108,8 GB mindestens

: 108,8 GB mindestens Steam : 30,5 GB (nur Kampagne)

: 30,5 GB (nur Kampagne) Battle.net: 34,6 GB (nur Kamapgne)

Die genauen Zahlen im Einzelnen und was jeweils für welchen Teil (Kampagne, Multiplayer, Koop und so weiter) veranschlagt wird, findet ihr hier in unserer Übersicht zum Multiplayer-Launch:

17 0 Dank Trick schon jetzt spielen: Multiplayerlaunch von CoD MW2: Downloadgröße bekannt

Ohne Warzone 2? Auch wenn hierbei schon der eine oder andere Gigabyte für Warzone 2 veranschlagt wird, gehen wir davon aus, dass der Battle Royale-Nachfolger noch einmal ordentlich Zusatzgewicht auf die GB-Waage bringen wird. Ihr müsst also vielleicht wieder an die 200 GB auf eurer SSD freiräumen, aber ganz fest steht das noch nicht. Der Warzone 2-Release ist für den 11. November geplant.

Hier findet ihr unseren Test zur Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Die Kampagne des aktuellen Call of Duty kann mit einer Vorbestellung bereits einige Tage vor dem regulären Launch gespielt werden. Der Rest des Titels samt Multiplayer und Koop geht spätestens morgen früh an den Start. Alle Infos zu Preload und Uhrzeit findet ihr hier.

Auf welchem Gerät fehlt euch Call of Duty noch und glaubt ihr, dass es dann wirklich nicht exklusiv wird?