CoD Modern Warfare 2 wird ein Festplattenfresser, aber so spart ihr Speicherplatz

Call of Duty Modern Warfare 2 belegt einen großen Teil eurer SSD, wenn ihr den neuen Activision-Shooter auf der PS5 installiert. Wie es aussieht, machen CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 erneut keine Gefangenen, wenn es um die Speicherplatzanforderungen geht. Die bleiben zwar aktuell noch hinter der aufgeblähten Problematik von vor einigen Jahren zurück, aber nicht viel. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen und Platz zu sparen.

CoD Modern Warfare 2 belegt offenbar "mindestens 130 GB", aber wohl mit Warzone 2

Geschichte wiederholt sich: Krieg bleibt immer gleich (oder so?) und das gilt auch für den Speicherplatz-Hunger von Call of Duty-Spielen in Kombination mit Warzone. Zumindest sieht es aktuell ganz danach aus, als könntet ihr neben CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 nicht mehr allzu viele Spiele auf eure PS5-SSD laden.

130 GB Platz benötigt: Auf den Verpackungen der PS5- und Xbox-Versionen von Call of Duty Modern Warfare 2 steht, dass für das Spiel ein Minimum an 130 GB Speicherplatz benötigt würde. Das wirkt nicht nur ganz schön übertrieben, sondern ist auch ziemlich verwirrend.

The game box for Call of Duty #ModernWarfare2 reveals that it will require 130GB of storage space at minimum.



Via @DebaniRD pic.twitter.com/9yMRPb2tOU — ModernWarzone (@ModernWarzone) October 25, 2022

Mit Warzone 2.0? Allem Anschein nach wird hier nämlich direkt die Installation von CoD Warzone 2 mit einberechnet – und von Call of Duty HQ, das vermutlich der Name für den Launcher des Spiels ist. Auf der Verpackung steht außerdem, dass zum Spielen zunächst mindestens über 70 GB Download fällig würden. Auch von verpflichtenden Updates ist die Rede, die noch mehr Speicherplatz benötigen könnten.

Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wie sich der Speicherplatz zumindest ein bisschen besser managen lässt. Wie viel GB ihr für die einzelnen Teile des Spiels jeweils herunterladen müsst, findet ihr hier:

So könnt ihr Speicherplatz sparen und Teile von CoD MW2 löschen

Auch wenn auf der PS5 eigentlich nur 63 GB heruntergeladen werden müssen, scheint das Spiel dann nach dem Entpacken an die 130 GB groß zu sein. Dasselbe gilt so oder so ähnlich auch für die anderen Konsolen, wobei auf der Xbox allerdings ein über 71 GB großer Download ansteht.

Wer die Call of Duty Modern Warfare 2-Story durchgespielt hat, kann die Kampagne zum Beispiel einfach von der Festplatte löschen. Auch sonst gab es in der Vergangenheit zuletzt fast immer die Möglichkeit, den Koop-Modus Special Ops, den Multiplayer oder Warzone (2) jeweils einzeln zu installieren oder auch zu deinstallieren.

So funktioniert's:

Auf der PS4 müsst ihr über dem Spiel-Symbol hovern und den Optionen-Knopf auf eurem Controller drücken. Dann wählt ihr "löschen" aus, bestätigt das und geht in eurer PS4-Bibliothek zu den Einkäufen. Dann solltet ihr dort bei Modern Warfare 2 auswählen können, welche Inhalte ihr einzeln downloaden wollt.

müsst ihr über dem Spiel-Symbol hovern und den Optionen-Knopf auf eurem Controller drücken. Dann wählt ihr "löschen" aus, bestätigt das und geht in eurer PS4-Bibliothek zu den Einkäufen. Dann solltet ihr dort bei Modern Warfare 2 auswählen können, welche Inhalte ihr einzeln downloaden wollt. Auf der PS5 müsst ihr ebenfalls über dem MW2-Symbol auf eurem Home Screen sein und dann auf den Optionen-Knopf eures Controllers drücken. Dann könnt ihr in den Optionen zum Tab "Allgemein" navigieren und dort unten bei Game Installs die einzelnen Kästen neben den Content Packs für Modern Warfare 2 anhaken.

müsst ihr ebenfalls über dem MW2-Symbol auf eurem Home Screen sein und dann auf den Optionen-Knopf eures Controllers drücken. Dann könnt ihr in den Optionen zum Tab "Allgemein" navigieren und dort unten bei Game Installs die einzelnen Kästen neben den Content Packs für Modern Warfare 2 anhaken. Auf der Xbox solltet ihr ebenfalls über dem (beendeten) Spiel in eurer Bibliothek hovern und den Optionsknopf drücken. Dann könnt ihr nach unten scrollen und findet eine Option zum Spiel und Add-Ons verwalten. Dort wählt ihr aus, was ihr installieren oder deinstallieren wollt und betätigt anschließend den entsprechenden Knopf, um alle ausgewählten Optionen zu installieren oder zu deinstallieren.

solltet ihr ebenfalls über dem (beendeten) Spiel in eurer Bibliothek hovern und den Optionsknopf drücken. Dann könnt ihr nach unten scrollen und findet eine Option zum Spiel und Add-Ons verwalten. Dort wählt ihr aus, was ihr installieren oder deinstallieren wollt und betätigt anschließend den entsprechenden Knopf, um alle ausgewählten Optionen zu installieren oder zu deinstallieren. Auf dem PC hängt es ganz davon ab, ob ihr über Steam oder im Battle.net-Launcher spielt. Bei ersterem gibt es die Möglichkeit, nach einem Rechtsklick auf das Spiel zu "Eigenschaften" zu gehen und dort bei den DLCs eine Auswahl zu treffen. Beim Battle.net gibt es die "Installation modifizieren"-Option.

Hier findet ihr unser Testvideo zur Singleplayer-Kampagne von CoD Modern Warfare 2:

Eigentlich erscheint Call of Duty Modern Warfare 2 regulär erst nächste Woche am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series S/X, Xbox One und den PC. Ihr könnt die Story-Kampagne aber jetzt schon spielen, wenn ihr den Shooter digital vorbestellt habt. Die Story schaltet sogar Operatoren frei und ihr bekommt einen Waffenbauplan für den Multiplayer.

Wie viel Platz habt ihr auf euren Konsolen frei und was schmeißt ihr als erstes runter?