Call of Duty Modern Warfare 2 könnte doch noch einen Zombies-Modus bekommen

Call of Duty Modern Warfare 2 steht vor der Tür. Eventuell bringt der neue Shooter irgendwann sogar auch noch einen Zombies-Koopmodus mit, obwohl der bisher nicht angekündigt wurde. Zumindest haben Dataminer Hinweise darauf gefunden, die wohl sogar Hand und Fuß haben. Sollte der Modus kommen, dürfte es wohl aber noch ein bisschen dauern.

CoD Modern Warfare 2: Zombies-Hinweise im Spiel-Code gefunden

Darum geht's: Viele Call of Duty-Titel haben in der Vergangenheit einen Zombies-Modus geboten. Der lässt uns im Koop mit anderen Spieler*innen gegen die untoten Horden antreten. Entweder auf klassisch kleineren Maps mit Wellen oder auf großen Outbreak-Karten wie in CoD Black Ops Cold War.

Das spielt sich dann zum Beispiel so:

Jetzt gibt es vorsichtige Hinweise darauf, als könnte uns ein entsprechender Modus auch irgendwann in Call of Duty Modern Warfare 2 bevorstehen. Das wäre vor allem deshalb bemerkenswert, weil das bisher mit keinem Wort angekündigt oder auch nur erwähnt wurde.

Aber der Dataminer namens cod_sploitzimgz hat auf Twitter einige Bilder veröffentlicht, die Hinweise auf eine Rückkehr der Zombies enthalten sollen. Offenbar wurden in den Spieldateien Begriffe wie "Round Based Zombies" und "Outbreak" entdeckt.

Wie seriös ist das? Ziemlich. An sich wäre so ein Fund schon spannend und nicht unrealistisch. Hier kommt aber erschwerend hinzu, dass die Bilder laut Insider Gaming wegen eines Copyright Claims von Activision wieder offline genommen worden sein sollen. Was ihren Wahrheitsgehalt mehr oder weniger bestätigen könnte.

Zombie-Modus alles andere als in Stein gemeißelt

Das heißt natürlich trotzdem nicht zwingend, dass CoD Modern Warfare 2 einen Zombie-Modus bekommt. Der wurde nach wie vor überhaupt nicht angekündigt. Die Modern Warfare-Reihe hatte bisher noch nie einen und es könnte sich zum Beispiel auch um Code-Reste oder um irgendetwas für Warzone 2 handeln. Sollte der Modus aber trotzdem kommen, könnte es gut sein, dass wir noch eine Weile warten müssen.

Zombies vielleicht erst 2023? Allerdings spricht ein weiteres Gerücht dafür, dass die Zombies kommen. Angeblich soll nächstes Jahr kein neues Haupt-CoD erscheinen. Dann würde die Reihe zum ersten Mal überhaupt ein Jahr auslassen. Da passt ein neuer Zombies-Modus theoretisch also ganz hervorragend ins Bild, um die Lücke zu schließen und neuen Content zu liefern.

Davon abgesehen hat Modern Warfare 2 aber auch ohne Zombies etwas für Koop-Fans zu bieten. Der kooperative Modus heißt hier "Special Ops" und lässt zwei Spieler*innen diverse Missionen in Al Mazrah erledigen. Mehr zum Spec-Ops-Modus von Call of Duty Modern Warfare 2 findet ihr hier.

Aktuell könnt ihr schon die Story-Kampagne von Modern Warfare 2 spielen:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Der Rest des neuen Call of Duty erscheint zum regulären Launch am 28. Oktober für alle, die nicht vorbestellen, also diese Woche Freitag. Auch der Multiplayer geht dann erst an den Start, zusammen mit dem Special Ops-Modus. CoD Modern Warfare 2 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

Wie fändet ihr einen Zombies-Modus in MW2? Welche Modi spielt ihr immer am liebsten?