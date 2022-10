Call of Duty Modern Warfare 2: Wird Zeit, dass Ghost endlich sein eigenes Spiel bekommt!

Wer die Call of Duty: Modern Warfare-Reihe gespielt hat, dürfte zwangsläufig über den Charakter Ghost gestolpert sein. Dafür sticht der hünenhafte Operator mit der markanten Totenkopfmaske allein optisch schon viel zu sehr heraus. Mir ging es ähnlich und seit Modern Warfare 2 von 2009 hat mich der Charakter, der im Spiel leider ziemlich schnell wieder von der Bildfläche verschwand, fasziniert.

Das hängt hauptsächlich mit dem Mysterium zusammen, das die Figur umgibt. Denn Ghost, der mit richtigem Namen Simon Riley heißt, verbirgt sein Gesicht stets mit der bereits erwähnten Maske. Im ersten Modern Warfare 2 war es noch ein Balaclava-Tuch, das sein Antlitz zusammen mit einer Sonnenbrille verhüllte, im aktuellen MW2 ist es eine richtige Maske. Und auch wenn ich von der kein wirklich großer Fan bin – der Look erinnert mich eher an Halloween – erfüllt die Maske nach wie vor ihren Zweck und lässt mich weiter rätseln, wie dieser Simon Riley denn tatsächlich aussieht.

Tobias Veltin Die Modern Warfare-Teile gehören für Tobi zu den besten CoD-Spielen überhaupt. Das liegt unter anderem an den zahlreichen Momenten, die sich bei ihm in die Erinnerung gefressen haben – wie die Sniper-Sequenz in MW1 oder der Paris-Level in MW3 – und natürlich die Charaktere. Ghost war wegen seines markanten Äußeren schon immer einer von Tobis Favoriten, weswegen er sich über dessen Comeback im "neuen" MW2 besonders gefreut hat.

Ghost wird erst durch seine Lore wirklich interessant

Auch wenn Ghost bei seinem ersten Auftritt in der MW-Serie recht cool aussah, war er insgesamt doch ein recht flacher Charakter. Das hat sich jetzt in Modern Warfare 2 geändert. Denn jetzt erfahren wir in der Kampagne zumindest etwas mehr über seine Hintergründe – etwa, dass er lange Zeit am liebsten alleine kämpfte – und kommt mir aufgrund der Interaktion mit anderen Figuren in der Story wie der große Bruder vor, der die Truppe neben Captain Price zusammenhält.

Wer sich etwas ausgiebiger mit der Lore zu Simon Riley beschäftigt, findet noch mehr Interessantes. Zum Beispiel, dass er eine schwere Kindheit hatte und traumatische Erfahrungen aus dieser Zeit zu seiner Maskierung führten. Dass er sich aus Abscheu vor seiner Familie dem Militär anschloss und später unter anderem im Alleingang den Boss eines Drogenkartells eliminierte, lässt ebenfalls tief blicken. In den Spielen selbst erfahren wird darüber aber traurigerweise nichts, sondern müssen uns diese Infos wie erwähnt aus anderen Quellen – wie dem Comic zum Charakter, ja den gibt es wirklich – zusammenklauben.

Und genau deswegen finde ich, dass es an der Zeit wäre, Ghost mit einem eigenen Spinoff-Titel zu würdigen. Denn so könnten wir nicht nur in spielerischer Form seinen Werdegang aufarbeiten, sondern den Mann hinter der Maske auch abseits dessen noch ein bisschen besser charakterisieren und somit kennenlernen. Ich würde nichtmal erwarten, dass wir in diesem Spinoff sein Gesicht sehen, aber ich würde gerne mehr Spielzeit mit dieser Figur verbringen – in den MW-Kampagnen darf ich ja leider nur in einigen ausgewählten Einsätzen in seiner Rolle losziehen.

Ghost in Aktion könnt ihr unter anderem in unserem Test-Video zur Kampagne sehen:

"Call of Duty: Ghost" als Probelauf für weitere Spinoff-Spiele

Dieses "Call of Duty: Ghost" – was kurioserweise von der Namensgebung ziemlich nah am 2013-Serienableger wäre – könnte dann auch ein Probelauf für weitere Spiele dieser Art sein. Also Spinoffs, die einzelne Charaktere in den Vordergrund rücken, die Action dabei allerdings nicht vernachlässigen. Denn auch wenn die allermeisten CoD-Charaktere Abziehbildchen sind und auch bleiben, gibt es in meinen Augen doch ein paar Kandidaten, für die sich solche Spinoff-Titel lohnen würden – ich schiele da ebenfalls in eure Richtung, Captain Price und Soap MacTavish. Schließlich leben gerade die MW-Titel auch von ihren markanten Figuren, nicht zuletzt deswegen wurde der Reboot der Serie vor drei Jahren auch so heiß erwartet.

Mehr zum Thema Modern Warfare 2:

Natürlich ist all das bislang nur (m)eine Spinnerei, aber für die bietet sich bald vielleicht eine konkretere Grundlage, als es zunächst den Anschein hat. Durch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass sich die Serie abseits ihrer klassischen Hauptableger auch noch in andere Bereiche entwickelt. Und diese Charakter-Spinoffs fände ich zumindest eine ziemlich spannende Option.

Was sagt ihr: Hättet ihr auch gerne CoD-Spinoff-Spiele, wie sie Tobi im Sinn hat?