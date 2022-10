Call of Duty Modern Warfare 2: Eine der größten Neuerungen im Multiplayer startet erst Anfang Dezember

Call of Duty Modern Warfare 2 hat erstmals auch Multiplayer-Raids. Das wurde schon vor einer ganzen Weile angekündigt, aber allzu viel haben Activision und Infinity Ward noch nicht dazu verraten. Jetzt erfahren wir endlich etwas mehr und wissen auch, wann die Koop-Raids ihren Weg ins Spiel finden. Ihr müsst euch noch bis Dezember gedulden, aber das gibt euch genug Zeit für die wohl nötige Vorbereitung.

CoD Modern Warfare 2-Raids kommen im Dezember

Wann kommen die Raids? Es dauert noch ein bisschen: Die Koop-Raids sollen gemeinsam mit dem Season 1 Reloaded-Patch für CoD Modern Warfare 2 erscheinen, und zwar im Dezember. Es gibt auch schon ein genaues Datum:

Am 14. Dezember kommen die Raids, eine "legendäre" Multiplayer-Map und das erste große Update für Warzone 2.

Kein eigener Raid-Modus: Bei den Multiplayer-Raids in Modern Warfare 2 handelt es sich nicht um einen eigenständigen Modus, wie wir jetzt wissen. Stattdessen gehören die Raids zum bewährten Koop-Modus Special Ops. Sie sollen sich trotzdem davon unterscheiden.

Direkte Story-Fortsetzung: Im aktuellen Rundumschlag mit haufenweise neuen Infos zu Modern Warfare 2 hat Entwicklerstudio Infinity Ward jetzt bekannt gegeben, dass es sich bei den Raids um eine "direkte Fortsetzung der Kampagne" handeln soll.

Wie funktionieren die Raids? Bisher heißt es ansonsten lediglich, dass wir hier eine "komplett neue Erfahrung für das Franchise" erleben sollen. Die offiziellen Infos fallen weiterhin recht spärlich aus: Drei Spieler*innen müssen Teamwork beweisen, strategisch denken, Rätsel lösen und natürlich gegen Gegner kämpfen.

Einem Leak zufolge könnte das in etwa so wie bei Destiny 2-Strikes funktionieren. Vielleicht gibt es auch schon Hinweise darauf, was genau uns in den Raids erwartet:

Spielt den Special Ops-Koopmodus, um euch auf die Raids vorzubereiten

Bereitet euch vor: Auf der offiziellen Call of Duty-Seite wird empfohlen, die normalen Koop-Missionen des Special Ops-Modus' ausgiebig zu spielen, um sich auf die Raids vorzubereiten.

Ihr könnt durch Herausforderungen Sterne verdienen und damit eure Kits hochstufen. Die gibt es mit bestimmten Perks wie mehr Rüstung und in drei Versionen:

Assault : Stims, mehr Panzerung, schnellere Nutzung des Loadouts und mehr

: Stims, mehr Panzerung, schnellere Nutzung des Loadouts und mehr Medic : Instant-Wiederbelung auf Entfernung, Bombendrohne, Claymores und mehr

: Instant-Wiederbelung auf Entfernung, Bombendrohne, Claymores und mehr Engineer: Snapshot Pulse Field Upgrade, Sotter Scope, Herzschlag-Sensor und mehr

3 Special Ops-Missionen bekannt: Zu den Raids gibt es noch keine offiziellen Infos, aber dafür wurden die drei Missionen, die der Special Ops-Modus zum Launch bietet, schon näher vorgestellt. Sie sollen alle in Al Qatala stattfinden, dem Schauplatz von Warzone 2.

Bad Situation: Ihr müsst nachts einen Ort infiltrieren und dabei möglichst auf Stealth setzen.

Ihr müsst nachts einen Ort infiltrieren und dabei möglichst auf Stealth setzen. Vehicle Escape: SAM-Geschütztürme sollen zerstört und ein Exfil-Flugzeug erreicht werden.

SAM-Geschütztürme sollen zerstört und ein Exfil-Flugzeug erreicht werden. Observatory Defense: Ihr tretet gegen immer stärker werdende Runden an Gegnern an.

Hier könnt ihr euch einen CoD MW2-Trailer ansehen:

Mehr zu CoD Modern Warfare 2:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Die Story-Kampagne kann schon sehr bald gestartet werden, aber wenn ihr euch eher für den klassischen PvP-Multiplayer interessiert, müsst ihr euch noch gedulden. Aber auch das dauert nicht mehr allzu lange, seit heute wissen wir, wann der Multiplayer-Preload startet und wann genau es losgehen kann.

