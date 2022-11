CoD Modern Warfare 2: Ghosts Gesicht unter der Maske wurde enttarnt - und er erinnert an Buzz Lightyear

Call of Duty Modern Warfare 2 ist genau das richtige Spiel für alle, die auf Militärtypen mit Totenkopfmasken stehen. Trendsetter Nummer eins in dieser Hinsicht bleibt aber natürlich Operator Ghost. Den sehen wir im Spiel tatsächlich nie ohne seine Maske, aber darunter befindet sich trotzdem ein komplett designtes 3D-Modell seines Gesichts. Wie das aussieht, haben Dataminer jetzt herausgefunden (via Gamesradar).

ACHTUNG, SPOILER! Falls ihr nicht wissen wollt, wie Ghost unter der Maske aussieht, seid ihr im falschen GamePro-Artikel.

CoD Modern Warfare 2: Ghost sieht unter seiner Maske überraschend langweilig aus

So sieht Ghost aus: Einige Call of Duty Modern Warfare 2-Fans und Dataminer haben die Daten des Spiels untersucht. Dabei konnten sie das 3D-Modell von Ghost unter seiner Maske ausgraben und das wird nun selbstverständlich der Öffentlichkeit präsentiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Irgendwie ... langweilig? Wer unter dem Totenkopf eine wilde Fratze oder irgendwie einen harten Hund voller Narben oder so erwartet hat, wird hier zwangsläufig enttäuscht. Dieses Gesicht hier passt tatsächlich sehr gut zu einem Simon (so heißt Ghost mit bürgerlichem Vornamen). Alles in allem irgendwie unterwältigend und ein bisschen langweilig dafür, dass der Mensch sonst immer eine Totenkopfmaske trägt.

Das passt aber ganz gut: Immerhin handelt es sich hier um das Mitglied einer Special Forces-Einheit und die dürften bei der Rekrutierung vielleicht auch nach den Gesichtspunkten (ha!) ausgesucht werden, wie gut sie sich in eine Masse einfügen, wie unauffällig sie aussehen und wie gut beziehungsweise schlecht man sich deren Gesicht merken kann – wenn sie nicht gerade eine super auffällige Totenkopfmaske tragen.

Wie Buzz Lightyear aus Toy Story sehe dieses Gesicht aus, scherzen viele Fans unter der Enthüllung. Damit haben sie nicht ganz unrecht und wer den Vergleich einmal im Kopf hat, bekommt ihn da nicht mehr so schnell raus. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!

Hier könnt ihr euch Ghost nochmal mit Maske in CoD Modern Warfare 2 ansehen:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Mehr zum Spiel findet ihr hier:

Aber im Ernst: Ghost ähnelt unter der Maske natürlich seinem Motion Capturing-Schauspieler Samuel Rodkin. Nach dessen Vorbild wurde das Gesicht designt und darum dürfte auch dieses Gesicht keine allzu große Überraschung darstellen. Wichtig ist dabei eigentlich sowieso nur, wie intensiv die Augen durch die Maske aussehen.

Glaubt ihr, Ghost wird im Spiel irgendwann noch ohne Maske zu sehen sein?