CoD bricht mit Modern Warfare 2 den eigenen Rekord zum erfolgreichsten Launch des Franchises

Call of Duty Modern Warfare 2 legt nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf und gleichzeitig den besten Launch eines CoD ever hin. Innerhalb der ersten drei Tage nach Veröffentlichung sollen bereits über 800 Millionen US-Dollar mit dem neuesten Ableger gemacht worden sein. Das gibt Publisher Activision jetzt bekannt.

Modern Warfare 2 legt den erfolgreichsten Launch der Call of Duty-Geschichte hin

Blockbuster der Superlative: Call of Duty ist ein absolutes Mammut-Franchise und da bildet auch der neuste Teil keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil. Modern Warfare 2 bricht sogar sämtliche Rekorde der Reihe und spült zum Launch mehr Geld in die Activision-Kassen als jeder Teil zuvor.

Über 800 Millionen US-Dollar sollen innerhalb der ersten drei Tage mit CoD Modern Warfare 2 gemacht worden sein. Das dürfte natürlich allen Day 1-Käufer*innen zu verdanken sein, aber auch den vielen Vorbestellungen. Die Vorab-Verkäufe werden mit einberechnet und wer vorbestellt hat, konnte die Singleplayer-Kampagne schon viele Tage vorher spielen.

Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter des Call of Duty-Franchises soll laut Publisher Activision Call of Duty Modern Warfare 3 gewesen sein. Von diesem Titel wurden seinerzeit 400 Millionen Umsatz am ersten Tag und 775 Millionen innerhalb der ersten fünf Tage vermeldet. Für die erste Milliarde hat MW3 damals 16 Tage gebraucht, Modern Warfare 2 könnte das locker bis Ende dieser Woche schaffen.

Allerdings soll sich Call of Duty Black Ops 2 zum Release eigentlich sogar noch besser als MW3 verkauft haben und 500 Millionen US-Dollar Umsatz in nur 24 Stunden gemacht haben. Das wurde jedenfalls seinerzeit berichtet, aber Activision wird schon wissen, welcher Teil nun erfolgreicher war. Vielleicht basieren die Zahlen zum Teil auch stets auf Schätzungen.

Modern Warfare aus dem Jahr 2019 hat innerhalb der ersten drei Tage einen Umsatz von 600 US-Dollar erzielt. Die beiden Nachfolger blieben dahinter deutlich zurück. Black Ops: Cold War hat offenbar in sechs Wochen nur 678 Millionen Dollar Umsatz gemacht, Vanguard wohl nochmal deutlich weniger (via: The Gamer).

Aktuell spielen wir fleißig den Multiplayer, damit bald auch dazu der große GamePro-Test online gehen kann. Selbstverständlich wollen wir das Ganze unter Live-Bedingungen testen. Falls ihr das auch aktuell tut und euch fragt, wo eigentlich der Hardcore-Modus bleibt, haben wir da auch schon eine Kleinigkeit für euch vorbereitet.

