CoD Modern Warfare 2 lässt einige Vorbesteller schon früher die Kampagne spielen

Seit einigen Jahren hat es sich eingebürgert, dass ihr bestimmte Boni erhaltet, wenn ihr Spiele vorbestellt. Oft sind das lediglich irgendwelche Ingame-Items, manchmal bekommen Vorbesteller*innen aber auch schon früher Zugriff auf beispielsweise Multiplayer-Betas. Das war bei Call of Duty beinahe schon Tradition, oft durften Fans mit Vorbestellungen auch etwas früher den Multiplayer ausprobieren. Dieses Jahr geht Activision bei CoD Modern Warfare 2 einen Schritt weiter und lässt euch sogar die Singleplayer-Story früher spielen. Aber die Sache hat gleich mehrere zusätzliche Haken.

CoD Modern Warfare 2: Vorbestellungen geben euch früher Zugriff auf die Kampagne

Darum geht's: Langsam, aber sicher nimmt die Werbe-Maschinerie rund um Modern Warfare 2 Fahrt auf. Das Spiel kommt im Herbst, aber kann natürlich bereits vorbestellt werden. Wer das im PlayStation Store tut, bekommt allerlei Boni, unter anderem auch Zugriff auf die Kampagne. Das ist definitiv eine spannende Neuerung, das gab es so bei den letzten Call of Duty-Spielen nicht (via: PlayStation Blog).

Ihr dürft früher spielen: Wer eine digitale Version von Modern Warfare 2 für PS4 oder PS5 vorbestellt, kann die Singleplayer-Kampagne eine ganze Woche vor dem regulären Release spielen. Und zwar komplett, ohne Einschränkungen. Da die Kampagnen von CoD-Titeln traditionell sehr kurz ausfallen, dürftet ihr damit locker durch sein, bevor das Spiel regulär in den Handel kommt, wenn ihr vorbestellt.

Regulärer Launch-Termin: 28. Oktober

28. Oktober Preorder-Bonus-Start für die Kampagne: 20. Oktober

Aber nur digital: Wer sich eine physische Fassung von Call of Duty Modern Warfare 2 ins Regal stellen will und die auch schon im Voraus bezahlt (zum Beispiel eine Sammler- oder Special-Edition), kann allerdings nicht von diesem speziellen Preorder-Bonus profitieren. Wollt ihr die Singleplayer-Story eine Woche früher spielen, müsst ihr zwingend digital vorbestellen.

Außerdem bekommt ihr auf PS4 und PS5 auch früher Zugriff auf die Multiplayer-Beta:

