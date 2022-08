Cod Modern Warfare 2 zeigt abgefahrenstes Crossover der Call of Duty-Geschichte

Bevor Call of Duty: Modern Warfare 2 Ende Oktober erscheint, können wir den Shooter im September während einer offenen Beta-Phase ausgiebig testen. Wie Entwickler Infinity Ward jetzt bekanntgab, führt uns eine der Multiplayer-Maps auf die Formel 1-Rennstrecke Marina Bay Street Circuit in Singapur, über die wir eigentlich nur im jährlich erscheinenden Lizenzspiel von Codemasters brettern.

Rennstrecke in Singapur wird zur CoD-Map

Bereits im ersten Trailer zur Map, der uns durch die Boxengasse der GP-Rennstrecke bei Nacht führt, bekommen wir einen ersten Vorgeschmack auf das Map-Layout samt allerhand Reifenstapel zur Deckung. Gespielt wird laut Infinity Ward in 6vs6-Matches auf dem Straßenkurs.

Wie das Ganze im Video ausschaut, das seht ihr hier:

Damit zählt Marina Bay zu einer von insgesamt fünf offiziell angekündigten Maps für den Modern Warfare 2-Multiplayer. Bereits im Juni wurden die Karten Sa'id, Sariff Bay, Museum und Farm 18 Training Facility bestätigt. (via Dexerto)

Wichtige Infos zur Open Beta von Modern Warfare 2

Wann ihr die Marina Bay-Map zocken könnt, ist ebenfalls seit heute bekannt. Los geht's am Wochenende vom 16.-17. September für Vorbesteller*innen auf PlayStation, ehe dann vom 18.-20. September alle anderen auf PS4 und PS5 einsteigen können. Auf Xbox und PC startet die Beta-Phase dann eine Woche später:

Early Access : 22. September – 23. September

: 22. September – 23. September Open Beta (alle Plattformen): 24. September – 26. September

Alle weiteren Infos zur Open Beta haben wir für euch in einer separaten News zusammengefasst:

Modern Warfare 2 in der GamePro-Preview

Was euch ab dem 28. Oktober alles auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in Modern Warfare 2 erwartet, davon konnte sich Kollege Tobi bereits vor wenigen Wochen einen ersten Eindruck verschaffen. In seiner GamePro-Preview erfahrt ihr mehr über die Kampagne des Ego-Shooters und bekommt zudem einen Überblick über die Mehrspieler-Modi.

