CoD: Modern Warfare - Neue Bodenkrieg-Playlist setzt auf Fußgänger

Auch in dieser Woche steht ein kleines Update für den Shooter Call of Duty: Modern Warfare an und Entwickler Infinity Ward hat bereits einen kleinen Ausblick auf dessen Inhalte gegeben. Neben ein paar Fixes für kleinere Bugs steht auch das obligatorische Playlist-Update an.

Besonders interessant ist dabei eine neue Variante für den größten Modus im Spiel, Bodenkrieg. Darin nimmt euch das Spiel alle Fahrzeuge weg, alle 64 Spieler sind also ausschließlich zu Fuß unterwegs. Es wird interessant zu sehen sein, wie sich das auf die Dynamik der Matches auswirkt.

3-gegen-3- Snipers auf Rust

Neue Map (Bazaar) kommt in die Rotation

Wann kommt das Update? Infinity Ward hat zwar kein neues Datum genannt, in der Tradition der letzten Updates dürfte der Patch allerdings am Mittwoch (26.2.) erscheinen.

Aktuell läuft in Modern Warfare die Season 2. Seitdem könnt ihr auch ein Akimbo-Perk freischalten, mit dem ihr gleich zwei Exemplare mancher Pistolen führen könnt.