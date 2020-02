CoD: Modern Warfare Season 2 - Start, Inhalte, Waffen: Alle Infos

Call of Duty: Modern Warfare startet in die Season 2 und wird darin wieder mit einigen neuen Inhalten versorgt, darunter neue Maps, Waffen und Operator (Skins). Hier verraten wir euch alles wichtige zum Start, dem Battle Pass und den Inhalten der zweiten Season.

Hinweis: Wir werden diesen Artikel regelmäßig updaten.

Letztes Update: 10.02.2020

Modern Warfare Season 2: Starttermin

Startdatum: 11. Februar 2020

11. Februar 2020 Start-Uhrzeit: 19 Uhr MEZ

19 Uhr MEZ Download-Größe PS4: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Download-Größe Xbox One: Noch nicht bekannt

Modern Warfare Season 2: Battle Pass

Auch die Season 2 bekommt wieder einen Battle Pass, den ihr entweder für Echtgeld oder CoD-Points erwerben könnt:

Preis: 1000 CoD-Points (ca. 10 Euro)

1000 CoD-Points (ca. 10 Euro) Tiers: Der Battle Pass beinhaltet erneut 100 Stufen

Der Battle Pass beinhaltet erneut 100 Stufen Belohnung: Für das Durchspielen des Battle Pass gibt es 1300 CoD-Points. Das soll ausreichen, um den Battle Pass für Season 3 zu kaufen.

Für das Durchspielen des Battle Pass gibt es 1300 CoD-Points. Das soll ausreichen, um den Battle Pass für Season 3 zu kaufen. Vorsprung: Für 2400 CoD-Points gibt's den Battle Pass plus die ersten 20 Tiers

Modern Warfare Season 2: Inhalte

Der wohl wichtigste Punkt für alle CoD-Spieler: Season 2 bringt neben einigen neuen Maps auch eine Kult-Karte sowie eine echte Serienlegende aus Modern Warfare 2 zurück.

Operator

Ghost

Den Charakter mit der markanten Totenkopf-Sturmhaube und dem Headset schaltet ihr automatisch frei, wenn ihr den Battle Pass kauft. Ob das die einzige Option ist, um Ghost freizuschalten (wie etwa bei Operator Nikto) oder ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, bleibt abzuwarten.

Waffen

Grau 5.56 (Sturmgewehr)

Striker 45 (SMG)

Die Grau basiert auf der echten Waffe SIG 553, die Striker auf der LWRC .45 SMG. Fans wollten in der Striker bereits die UMP45 aus Modern Warfare 2 erkannt haben, eine der beliebtesten Waffen des Spiels. Doch sie basiert auf einem anderen Modell.

Maps

Rust: Ein Klassiker aus Modern Warfare 2, der in einer Ölraffinerie spielt und vor allem auf Lämpfe auf kurze Distanz setzt.

Ein Klassiker aus Modern Warfare 2, der in einer Ölraffinerie spielt und vor allem auf Lämpfe auf kurze Distanz setzt. Atlas Superstore: Wer den Spec-Ops-Modus von Modern Warfare gezockt hat, dem sollte dieses Einkaufszentrum bekannt vorkommen.

Wer den Spec-Ops-Modus von Modern Warfare gezockt hat, dem sollte dieses Einkaufszentrum bekannt vorkommen. Bazaar (Feuergefecht): Eine 2v2-Karte in Urzikstan

Eine 2v2-Karte in Urzikstan Zhokoev Boneyard (Bodenkrieg): Ein riesiger Fahrzeugfriedhof, der für bis zu 64 Spieler ausgelegt ist

Weitere Inhalte

Neben dem "Haupt-Content" wurden auch weitere kleinere Inhalte geleakt, sie alle werden ebenfalls Teil des Battle Pass sein.

Neue Blueprints: Zum Beispiel für eine Western-Laufverzierung

Neue Operator-Skins

Über 80 weitere Inhalte

Regelmäßige Playlist-Updates: Infinity Ward hat bereits in Season 1 durch regelmäßige Updates der Spiellisten für Varianz gesorgt und ist dort auch auf Wünsche der Community eingegangen. Dieses wird auch in Season 2 so gehandhabt werden.

Season 2: Das fehlt den Fans noch

Obwohl Activision und Infinity Ward mit Season 2 einiges vorhaben, haben die Fans auf die ersten geleakten Inhalte teilweise mit Ernüchterung reagiert.

Neben dem Unverständnis über lediglich zwei neue 6v6-Karten gibt es auch Kritik an der Abwesenheit des Battle Royale-Modus, zu dem es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gab. Bereits in Call of Duty: Black Ops 4 hatte es einen BR-Modus gegeben, dieser zählte zu den absoluten Highlights des Spiels.

