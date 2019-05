Mit Call of Duty: Modern Warfare bringen Activision und Infinity Ward im Oktober einen Reboot der populären CoD-Unterserie, die im Jahr 2007 mit Call of Duty 4: Modern Warfare startete.

Neben einer klassischen Einzelspieler-Kampagne, die an alte Modern Warfare-Zeiten anknüpfen dürfte, wird es auch Koop- und Multiplayer-Modi in der 2019er-Ausgabe geben.

Crossplay-Pläne, noch keine Bestätigung

Kleine Revolution: Erstmals soll es in einem Call of Duty-Spiel möglich sein, plattformübergreifend zu zocken. PS4-Spieler können also gegen Xbox-One- und PC-Spieler antreten.

Allerdings: Entwickler Infinity Ward plant den Crossplay-Support bislang nur, bestätigt und damit fix ist er dementsprechend noch nicht.

Dass Modern Warfare auf einen der mittlerweile in Mode gekommenen Season Pässe verzichtet, steht dagegen fest. Infinity Ward hat auf eine Fragmentierung der Community nach dem Launch offenbar keine Lust und wird deswegen alle kommenden Inhalte für alle MW-Spieler veröffentlichen. PS4-Spieler werden hier ein wenig im Vorteil sein.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC, mehr Infos lest ihr in unserem Übersichtsartikel.