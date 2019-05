So hart es Activision auch versucht, so wirklich klappt es nicht, den diesjährigen Call of Duty-Ableger unter Verschluss zu halten. Nach unzähligen Leaks soll heute Abend aber endlich der Vorhang fallen und dann wissen wir, was für ein Spiel auf uns zukommt und wann es erscheint.

Call of Duty 2019

Erster Teaser-Trailer kündigt Reveal-Termin an

Oder, naja, wir schauen uns einfach den neuesten Leak zu Call of Duty 2019 an.

Call of Duty: Modern Warfare - Trailer-Preview vorab im Netz aufgetaucht

Wie sollte es auch anders sein, sind nämlich die wichtigsten Infos aus der Call of Duty-Enthüllung von heute Abend schon vorher bekannt geworden. Dieses Mal lag es aber an Activision selbst, denn auf YouTube bekommen manche Fans schon Previews des Trailers vorgespielt, der erst heute Abend um 19 Uhr offiziell gezeigt werden soll. (via Charlie INTEL)

Erste Spielszenen: Und neben ersten Spielszenen, die Soldaten beim Sprung aus einem Flugzeug zeigen, wird auch der Releasezeitraum und der Name des Spiels geleakt. Aber selbst diese Sachen sind nur schwer zu erkennen.

Demnach erscheint Call of Duty: Modern Warfare im Oktober.

Es sieht also wirklich nach einem Reboot der Modern Warfare-Reihe aus, die scheinbar die Gegenwart oder nahe Zukunft der Kriegsführung wiedergeben soll. Weitere Details zur Story und zum Gameplay bekommen wir aber trotzdem erst am Abend zu sehen. Einschalten lohnt sich also trotzdem.

Habt ihr Lust auf das neue Call of Duty?