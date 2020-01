CoD: Modern Warfare - Grind-Modus aus CoD: Ghosts ist zurück

Im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare gibt es einen neuen Modus. Wobei "neu" nicht so richtig stimmt, denn erstmals erschien die Spielvariante in Call of Duty: Ghosts aus dem Jahr 2013.

Der Modus nennt sich Grind und verbindet Elemente aus Kill Confirmed und Capture the Flag.

So funktioniert Grind: Ähnlich wie in Kill Confirmed könnt ihr Dog Tags von erledigten Teammitgliedern und Gegnern einsammeln. Erst mit diesen zählen die Abschüsse. Der Kniff an Grind ist allerdings, dass ihr die Dog Tags erst noch zu einem bestimmten Punkt auf der Karte abliefern müsst.

Diese Punkte variieren und sind für beide Teams gleich. Die Lieferpunkte sind dementsprechend ständig heiß umkämpft. Grind findet ihr ab sofort im Multiplayer-Modus von Call of Duty, weitere Infos dazu gibt es hier.

