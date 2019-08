CoD: Modern Warfare hat Bots & LAN-Modus für Offline-Fans

Auch wenn die Mehrspieler-Modi von Call of Duty-Titeln mittlerweile hauptsächlich online gespielt werden, gibt es auch einige Spieler, die entweder keinen Online-Zugang haben und/oder sich auch gerne allein mit computergesteuerten Bots messen.

Wer auf solche Features auch in Call of Duty: Modern Warfare gehofft hat, der kann sich jetzt freuen. Denn wie Co-Design Director of Multiplayer Joe Cecot auf Reddit bestätigt hat, wird Modern Warfare genau diese Elemente beinhalten.

Nicht mehr alltäglich

Ihr könnt also auf Wunsch sowohl gegen KI-Bots antreten oder eure Konsolen in einem LAN-Netzwerk zusammenschließen und dann auf diese Weise Offline-Multiplayer zu spielen. Eine unserer Meinung nach sehr lobenswerte Entscheidung, die heutzutage für Shooter nicht mehr alltäglich ist.

Außerdem bestätigte Cecot noch weitere Features:

Es wird Custom Matches geben

Der "Realism"-Modus, der das HUD und das Zielkreuz ausschaltet, soll als Parameter-Option für alle Maps zur Verfügung stehen

CoD: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC.