CoD: Modern Warfare - Exklusive PS4-Alpha jetzt live: Alle Infos hier

Wer schon heiß auf den kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare ist, hat an diesem Wochenende die perfekte Gelegenheit, in den Titel hineinzuschnuppern. Activision und Infinity Ward veranstalten nämlich eine Multiplayer-Open Alpha-Phase für den Shooter.

Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Open Alpha von CoD: Modern Warfare.

Alle Infos zur Modern Warfare-Alpha

Wer kann an der Alpha teilnehmen?

Alle PS4-Spieler, denn die Open Alpha findet exklusiv auf der Sony-Konsole statt. Xbox One- und PC-Spieler bleiben außen vor.

Gibt es weitere Zugangsbeschränkungen?

Bis auf den Besitz einer PS4: Nein. Da es sich um eine offene Alpha handelt, kann jeder daran teilnehmen, ihr benötigt nicht einmal eine PS Plus-Mitgliedschaft.

Von wann bis wann läuft die Alpha?

Der Start ist am Freitag, 23.08.2019, die Server sind bereits live. Am 25.08.2019 endet die Alpha, eine genaue Uhrzeit dafür gibt es allerdings noch nicht.

Wie groß ist der Download?

Der Download der Alpha von CoD: Modern Warfare ist 35,895 GB groß, so viel Platz solltet ihr also auf eurer Festplatte frei haben.

Welche Modi und Maps sind spielbar?

In der Open Alpha ist lediglich ein Modus verfügbar, nämlich der neue 2-gegen-2-Modus "Gunfight".

Hier treten zwei Zweier-Teams auf kleinen Karten gegeneinander an und versuchen mit unterschiedlichen Waffen-Loadouts das Gegner-Team zu erledigen.

Insgesamt gibt es in der Open Alpha fünf spielbare Maps:

Docks

King

Pine

Speedball

Stack

Ich habe am Wochenende keine Zeit. Kann ich Modern Warfare trotzdem ausprobieren?

Ja, denn nach der Alpha-Phase wird es Mitte September auch eine Beta-Phase geben. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier:

CoD: Modern Warfare

Open Beta startet im September und hat Crossplay

Wichtiger Hinweis: Für die Beta werdet ihr eine neue Zugangsdatei herunterladen müssen, das Alpha-File wird also NICHT automatisch zum Beta-File!

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.