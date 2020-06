CoD Modern Warfare-Macher versprechen Realismus-Modus als Standard

Im Call of Duty: Modern Warfare-Multiplayer gibt es mit dem Realismus-Modus eine beliebte Alternative zum normalen Shooter-Geschehen. Darin müssen wir mit einem reduzierten Hud auskommen, das auf einige Anzeigen verzichtet. Zusätzlich reicht ein Kopftreffer für den Abschuss. Viele Fans trauern regelmäßig, wenn der Modus verschwindet, was jetzt aber ein Ende haben soll: Entwickler Infinity Ward will den Realismus-Modus permanent als Playlist-Filter einbauen.

Call of Duty: Modern Warfare - Infinity Ward hört auf Fan-Forderungen

Was ist der Realismus-Modus? Eine Multiplayer-Variante, die bereits in der Beta zu CoD Modern Warfare enthalten war, aber immer wieder aus der Rotation genommen wird, obwohl sie sehr beliebt ist.

Realismus ist dabei natürlich relativ. Aber diese Multiplayer-Version liegt fast genau zwischen dem herkömmlichen Call of Duty-Spielgefühl und der Hardcore-Variante. Soll heißen: Es gibt einige HUD-Anzeigen weniger und jeder einzelne Kopftreffer ist sofort und immer tödlich.

Das Problem: Der Modus fliegt immer wieder aus der Multiplayer-Playlist. Viele Fans wünschen sich aber, dass die realistischere Spielvariante permanent zur Verfügung steht. Entsprechende Forderungen machen also regelmäßig im Netz die Runde.

Bald als Quick Play-Filer? Joe Cecot von CoD Modern Warfare-Entwickler Infinity Ward hat auf Twitter nun verraten, dass der Realismus-Modus als Standard-Option für den Schnelles Spiel-Filter permanent eingefügt werden soll. Zumindest sei das die Intention des Studios.

Wann es soweit ist, wird dabei aber leider noch nicht verraten. Möglicherweise kommt das Update mit der angekündigten Überarbeitung des Waffen-Balancings, das für die Mitte der aktuellen Season 4 versprochen wurde. Bis dahin stößt aber zumindest schon mal die Ankündigung auf sehr viel Gegenliebe bei den Call of Duty-Fans.

