CoD MW & Warzone-Macher wollen bald an der Waffen-Balance schrauben

Call of Duty: Modern Warfare- und Warzone-Spieler debattieren regelmäßig, ob bestimmte Waffen unfair oder zu gut sind. Besonders die Grau gilt als OP, also als overpowered, und Forderungen nach einer Abschwächung machen seit ihrer Einführung die Runde. Bald könnte es soweit sein, die Entwickler haben für die Mitte der aktuell laufenden Season 4 einige Änderungen an den Schießprügeln versprochen.

Im Netz häufen sich laute Stimmen vieler CoD-Fans, die Buffs oder Nerfs fordern. Die Forderungen sind dabei genauso vielfältig wie die genannten Waffen, die angeblich dringend verändert werden müssten. Allerdings scheinen sich viele darin einig zu sein, dass die Grau zu gut ist.

Mid Season-Update: Als Reaktion auf einen entsprechenden Tweet, der einen Nerf fordert, reagiert einer der Call of Duty: Modern Warfare- und Warzone-Entwickler mit dem Hinweis, das zur Mitte der Season ein größeres Update zum Waffen-Balancing geplant sei.

We have a batch of weapon tuning in the works for the mid season update. Patch notes will outline when they drop :) https://t.co/QlaTguFOLJ