CoD Modern Warfare & Warzone: Season 6 startet noch diesen Monat

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone bekommen regelmäßig neue Updates. Mittlerweile läuft schon die fünfte Season und so langsam neigt sie sich dem Ende zu. Jetzt wurde bekannt, wann es mit Season 6 weitergehen wird.

Über Twitter hat nämlich das professionelle Team Minnesota ROKKR der Call of Duty League folgenden Tweet abgeschickt:

"Feiert den Start von Call of Duty Season 6 mit euren Lieblingsstreamer, COD League Pros und mehr in unserem 100k US-Dollar Warzone-Turnier, das am 29. September startet"