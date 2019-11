Call of Duty: Modern Warfare hat neben einer Solo-Kampagne auch den obligatorischen Multiplayer-Modus sowie die Koop-Variante Spec Ops zu bieten. Ein Zombie-Modus, wie er in den letzten CoD-Teilen stets vorhanden war, fehlt dagegen. Ein Dataminer hat nun aber einen Hinweis darauf gefunden, dass das nicht unbedingt so bleiben muss.

That1MiningGuy entdeckte im PC-Code von Modern Warfare nämlich die verräterische Zeile PRESENCE/MP_ZOMBIES. Ein Hinweis auf einen entsprechenden Modus?

Interesting here, I do see zombies there after all :) pic.twitter.com/w43i80JF7M — That1MiningGuy (@That1MiningGuy) November 2, 2019

Unwahrscheinlich. Denn die Entwickler haben einen derartigen Survival-Modus mit Verweis auf den "realistischeren" Ansatz von Modern Warfare bereits im Vorfeld der Veröffentlichung ausgeschlossen.

Was bedeutet der Zombies-Eintrag?

Da sich die Code-Zeile in einer Auflistung von mehreren Karten des Shooters wiederfindet, könnte das ein Hinweis auf eine Map mit wie auch immer gearteter Zombie-Thematik sein. Denkbar sind auch eine Waffe bzw. Perk mit diesem Namen.

Um was es sich letztendlich handeln wird, wird vermutlich erst die Zeit zeigen. Entwickler Infinity Ward hat bereits einen Battle Pass für Modern Warfare angekündigt, Lootboxen gibt es dagegen nicht.

