CoD MW & Warzone: Kurz vor Start von Season 6 gibt es doppelte XP

In der nächsten Woche startet Season 6 von CoD MW & Warzone. Solltet ihr mit dem aktuellen Battle Pass noch nicht durch sein, dann hilft euch vielleicht das kommende Wochenende. Denn an diesem gibt es doppelte XP.

Levelt schneller auf: Dieses Event gilt auch für die Waffen-XP und für den Tier-Fortschritt im Battle Pass. Ab heute, Freitag, den 25. September um 19 Uhr geht es los. Bis zum 28. September soll der Bonus andauern, denn am 29.9. beginnt die Season 6 mit neuen Herausforderungen und einem neuen Battle Pass.

Nutzt also die Zeit und den Bonus, um euch noch schnell alles zu holen, was ihr noch für Season 5 braucht. Der Doppel-XP-Bonus gilt natürlich für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone.

Es gibt noch mehr Neues

Zusätzlich könnt ihr euch über ein Playlist-Update freuen. Neu in Modern Warfare sind:

24/7 Shoot House und 24/7 Shipment, die sich gut zum XP farmen eignen.

Gunfight 3vs3 Snipers ist ebenfalls neu.

Die neuen Mosh Pits gehören ebenfalls mit dazu. Dabei handelt es sich um Deathmatch Domination und Dropzone.

Die beiden neuen Shop-Bundles "Beyond the Pale" mit einem Dreadwood-Skin für Ghost und "Notice Me: IV" mit dem Sniper-Blaupause Showcase sind mit von der Partie.

Neu in Warzone ist dagegen:

Mini Royale als Trios mit kürzeren BR-Matches. Diesen Modus könnt ihr vom 25. bis 28. September spielen.

Im normalen Battle Royale stehen euch Solos, Duos, Trios und Quads zur Verfügung.

Plunder Quads sind ebenfalls wieder dabei.

Es lohnt sich also, am Wochenende CoD MW & Warzone zu spielen und euch so auf die Season 6 vorzubereiten.

Werdet ihr das Doppel-XP-Wochenende in CoD MW & Warzone nutzen? Freut ihr schon auf Season 6?