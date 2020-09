CoD Modern Warfare & Warzone: In Season 6 geht es in den Untergrund

Season 6 von Call of Duty Modern Warfare & Warzone startet dem ersten Trailer zufolge am 29. September. Ihr dürft euch wieder auf einige Neuerungen einstellen, darunter einen neuen Battle Pass mit weiteren Herausforderungen und Belohnungen. Dazu gehören sicher wieder Skins, Waffen-Blaupausen und CoD-Points. Die genauen Inhalte wurden noch nicht bekannt gegeben.

Farah und Nikolai kommen: Über Twitter erklärten die Entwickler aber, dass wir zwei neue Operators erhalten. Dabei handelt es sich um Farah und Nikolai. Beide wurden von Captain Price in einem unterirdischen Bunker trainiert, bevor sie nun zu den Kämpfern in Verdansk stoßen.

Farah könnt ihr mit Rang 0 durch den Kauf des Battle Pass freischalten. Für Nikolai braucht ihr Rang 100. Nikolai scheint ein AS Val Gewehr zu nutzen, was darauf hindeutet, dass diese Waffe neu ins Spiel kommt.

Da kommt noch viel mehr!

Ab in den Untergrund: Im Trailer ist außerdem eine U-Bahn zu sehen. Diese zeigt sieben Haltestationen in Verdansk an. Sie deckt damit eine deutlich größere Zone ab als der Loot-Zug. Schon früher gab es Hinweise auf U-Bahn-Stationen. Wie diese ins Spiel und in die Story passen, werden wir noch sehen.

Weitere Details zu Season 6 von CoD MW & Warzone gibt es noch nicht. Da müssen wir dann den offiziellen Trailer abwarten, der in den kommenden Tagen erscheinen könnte.

Derzeit diskutiert die CoD-Community darüber, dass Season 6 die letzte für Modern Warfare sein könnte. Immerhin erscheint am 13. November CoD Black Ops: Cold War. Es gibt Spekulationen, dass alles mit einem großen Event und dem Abwurf einer Atombombe enden und dann in Cold War übergehen könnte.

Was sagt ihr zu den neuen Operators und Details der Season 6 von CoD MW & Warzone? Glaubt ihr, es ist die letzte Season für Modern Warfare?