CoD MW & Warzone: PS Plus-Abo beschert euch neuen Gratis-DLC

Activision und Sony sind für das Call of Duty-Franchise schon vor längerer Zeit eine Partnerschaft eingegangen. Die sorgt unter anderem dafür, dass PS4-Nutzer*innen zuerst die neue Cold War-Beta spielen durften, beschert aber auch PS Plus-Abonnent*innen immer wieder kleinere Vorteile. Jetzt gibt es zum Beispiel erneut ein kostenloses DLC-Bundle für CoD Warzone und Modern Warfare mit haufenweise kosmetischen Items, das (vorerst) nur Menschen mit PS Plus bekommen.

Kosmetische Items für Warzone & Modern Warfare mit PS Plus

Das braucht ihr dafür: Ihr müsst eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft haben, um das neue kostenlose DLC-Bundle abgreifen zu können. Ansonsten benötigt ihr auf eurer PS4 natürlich entweder das Spiel Call of Duty: Modern Warfare oder das Battle Royale-Spinoff CoD Warzone, das es als kostenlose Standalone-Version zum Download gibt.

Die kosmetischen Items des Season 6-Kampfpakets könnt ihr dann wie gewohnt sowohl im Call of Duty: MW-Multiplayer als auch innerhalb der Warzone einsetzen. Zusätzlich zu dem gängigen kosmetischen Kram gibt es auch noch ein Token für 60 Minuten lang doppelte Erfahrungspunkte, spielerische Vorteile beschert euch das Bundle aber keine.

Das steckt drin: Wie gewohnt erwarten euch auch in diesem Warzone-Combat Pack in erster Linie mehr oder weniger hübsche kosmetische In Game-Gegenstände.

Epischer Operator-Skin für Rodion

Legendärer Pistolen-Bauplan

Episches Messer

Epischer Waffen-Talisman

Epische Visitenkarte

Episches Emblem

Epischer Sticker

Token für 60 Minuiten Doppel-XP

Um das Combat Pack-Bundle freizuschalten, geht ihr am einfachsten im In Game-Shop zum entsprechenden Punkt und beansprucht dort die Inhalte. Ansonsten könnt ihr das aber aber auch über den PlayStation Store erledigen. Wie die Sachen aussehen, könnt ihr unter anderem in diesem YouTube-Video sehen.

Ansonsten läuft in Call of Duty: Warzone aktuell auch schon das große Halloween-Event, das sich über zwei Wochen erstreckt. Ihr könnt darin unter anderem in einem speziellen Zombie-Modus antreten, Verdansk bei Nacht erkunden und vieles mehr.

Wie findet ihr solche kleinen kostenlosen Mini-DLCs? Habt ihr euch das Paket schon geschnappt oder gehört ihr zur Fraktion, die kein PS Plus hat?