CoD Warzone: Halloween-Event mit Zombies & mehr startet heute

Call of Duty: Warzone nutzt die gruseligste Zeit des Jahres, um ein Halloween-Event nach allen Regeln der Kunst zu veranstalten. Dazu gibt es einen wirklich düsteren Trailer, eine ganze Reihe an neuen Modi (unter anderem mit Zombies!) und selbstverständlich auch eine offizielle Kooperation, um noch ein bisschen Werbung unterzubringen. Wir dröseln das The Haunting of Verdansk genannte Paket auf und klären, was euch erwartet. Los geht es schon heute!

Call of Duty: Warzone bekommt endlich einen eigenen Zombies-Modus

Dataminer hatten Recht: Es wirkt zwar wenig überraschend, dass Call of Duty: Warzone jetzt tatsächlich ein großes Halloween-Event auffährt, zu dem auch Zombies gehören, aber es dürfte wohl trotzdem eine Genugtuung für die Dataminer sein, dass sie mit ihren Funden von vor Monaten Recht behalten. Wer also gern "Ich hab's gewusst!" ruft: Eure Zeit ist gekommen.

Grusel-Trailer zum Halloween-Event: CoD wäre nicht CoD, wenn es nicht einen ausufernden Actionfilm-artigen Trailer zu jedem kleinen Update geben würde, in dem grimmige Männer markige Sprüche klopfen und wild um sich ballern. Da es sich bei The Haunting of Verdansk um ein riesiges Event handelt, das diverse neue Modi einführt und sich über mehrere Wochen erstreckt, fällt der Trailer natürlich entsprechend pompös aus.

Das steckt drin: Das große Halloween-Event in Call of Duty bietet eine ganze Menge an Inhalten, und zwar nicht nur für Warzone, sondern auch für Modern Warfare. Hier erst einmal nur die Übersicht zu den verschiedenen Warzone-Modi

Battle Royale bei Nacht

Zombie Royale

Juggernaut Royale

Plunder bei Nacht (kommt später)

Zombie Royale schickt euch bei eurem Ableben nicht in das Gulag, sondern wirft euch als Zombie zurück auf die Map. Ihr könnt keine Waffen benutzen, seid aber sehr flink unterwegs und verursacht deutlich mehr Nahkampf-Schaden, zusätzlich habt ihr eine Art Wärmebild-Kamera-Sicht.

Tote Spieler*innen lassen außerdem Spritzen fallen, die ihr einsammeln könnt. Habt ihr zwei, könnt ihr wieder als lebendiger Operator ins Spiel droppen. Das Team gewinnt, das am Schluss über noch mindestens einen lebendigen Menschen verfügt. Ob die anderen alle untot sind, spielt dabei keine Rolle.

Wann geht's los? Der Gruselspaß startet schon heute (also am 20. Oktober) und läuft dann insgesamt bis zum 3. November. In der zweiten Woche kommen nochmal ein paar Neuerungen hinzu, wie zum Beispiel der Beutegeld-Modus auf der Verdansk-Karte bei Nacht.

Warzone bringt auch Saw und das Texas Chainsaw Massacre ins Spiel

Zusätzlicher Halloween-Loot: In bester Trick or Treat-Manier könnt ihr auf der Verdanks-Map auch jede Menge kuriose Supply-Kisten finden, in denen es möglicherweise spezielle Halloween- Belohnungen gibt. Ihr habt Chancen auf einen epischen AR-Blueprint sowie auf eine legendäre Blaupause für eine Nahkampfwaffe. Uhren, Charms, Sticker, Sprays, Embleme und Calling Cards warten ebenfalls.

Bundles gibt es natürlich auch: Ihr könnt euch selbstverständlich auch wieder für echtes Geld kosmetische Items für Warzone und Modern Warfare kaufen, wenn ihr wollt. Dieses Jahr gibt es zu Halloween eine Kooperation mit den Film-Franchises Saw und The Texas Chainsaw Massacre.

Ihr könnt zum Beispiel einen Billy the Puppet-Skin für Morte kaufen, oder euch als Leatherface verkleiden, wenn ihr den entsprechenden Velikan-Skin kauft:

Modern Warfare-Spieler*innen kommen auch auf ihre Kosten

Pumpkin-Heads: In sämtlichen Spielmodi des Modern Warfare-Multiplayers gibt es zum Halloween-Event eine ganz besonders kuriose Änderung. Wer drei Kills sammelt, ohne zu sterben, hat einen Kürbis-Kopf. Sahnt ihr gleich zehn Kills mit einem Leben ab, fängt euer Kürbiskopf direkt an zu brennen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen:

Neue Modi kommen aber ebenfalls ins Spiel:

Onslaughter: Ihr müsst einen Juggernaut-Suit ergatten und mit dem dann in ein bestimmtes Gebiet vorrücken. Die gegnerische Truppe hat allerdings auch einen Juggernaut und Killstreaks.

Snipers Only: Team Deathmatch, aber eben nur mit Scharfschützengewehren. Für alle, die sowieso nur Sniper spielen. Hier müsst ihr euch allerdings mit 5 vorgefertigten Loadouts begnügen.

Das alles haben wir selbstverständlich von der entsprechenden offiziellen Call of Duty-Seite, wo ihr noch mehr Details, Bilder und Einzelheiten findet.

Wie findet ihr die Nachtversionen und die Inhalte des Halloween-Events? Worauf freut ihr euch am meisten?