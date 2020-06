CoD MW & Warzone: Season 4 startet angeblich schon sehr bald

Call of Duty: Modern Warfare- und Warzone-Spieler warten sehnsüchtig auf Season 4. Deren Start wurde aufgrund der weltweiten Proteste gegen Rassismus sowie Polizeigewalt vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie es aussieht, hat das Warten aber wohl schon diese Woche ein Ende. Laut einem Leak soll es am Mittwoch mit Season 4 in CoD: Modern Warfare und Warzone weitergehen.

Wann startet Season 4? So ganz genau steht das immer noch nicht fest. Zumindest gibt es im Augenblick des Schreibens von diesem Artikel noch keinen neuen, offiziellen Termin. Aber dafür gibt es neue Leaks von Dataminern. Die wollen das Datum samt Uhrzeit im Spielcode entdeckt haben.

Das wäre genau eine Woche nach dem ursprünglich geplanten Termin. Schon allein darum klingt das einigermaßen überzeugend, aber es kann sich genauso gut auch einfach nur um einen Platzhalter handeln. Ebenso könnten Infinity Ward und Activision auch entscheiden, Season 4 noch weiter zu verschieben.

Hope everyone is ready for #Season4 on Tuesday/Wednesday depending on your time zone!



11PM PST for the US, so East Coast arrival time is 2 AM.



This is still unofficial information, but more and more evidence points to it each and every day.