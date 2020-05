CoD MW & Warzone: Season 4-Trailer enthüllt Startdatum & Captain Price

Jetzt ist es offiziell: Call of Duty: Modern Warfare und Warzone starten nächste Woche in Season 4. Im neuen Trailer sehen wir einen kurzen Überblick über die Story und was bisher geschah. Außerdem wird Captain Price gezeigt, der jetzt wohl als neuer Operator feststehen dürfte. Aber das ist noch nicht alles: Neben dem Starttermin gibt es auch noch ein paar weitere Teaser.

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone: Season 4 mit Story-Trailer angekündigt

Ganz offiziell: Dass Season 4 demnächst losgehen muss, wissen wir schon eine ganze Weile. Die Entwickler von Modern Warfare und Warzone haben sogar schon ein paar Dinge verraten, die uns in der vierten Saison erwarten. Jetzt gibt es aber endlich auch eine offizielle Ankündigung mit Story-Trailer, Starttermin und allem Drum und Dran.

Wann startet Season 4? Am 3. Juni, also nächste Woche Mittwoch. Das entspricht ziemlich genau dem Termin, der im Vorfeld vermutet und diskutiert wurde.

Seht euch den Trailer zu Season 4 an:

Das steckt drin: Zunächst gibt es einen Story-Rückblick beziehungsweise einen Überblick dazu, was bisher in Modern Warfare und Warzone passiert ist, zumindest grob. Fest steht jetzt, dass in Verdansk (also der Warzone-Map) etwas gehörig faul ist und Captain Price es richten muss.

Am Schluss scheint er sich mit seinem "going dark"-Spruch auf den altbekannten Absprung aus dem Flugzeug über der Battle Royale-Map bereit zu machen.

Damit ist zwar noch immer nicht ganz offiziell bestätigt, dass Captain Price als neuer Operator kommt, aber so gut wie. Das Ganze wurde bereits angeteast und das, was wir hier sehen, ist schon ziemlich eindeutig.

Story-Überblick

Captain Price kehrt zurück

Season 4 startet am 3. Juni

Modern Warfare 2-Map Teaser?

Season 4-Trailer teast womöglich beliebte Modern Warfare 2-Map an

Womöglich versteckt sich in dem kurzen Trailer für die vierte CoD Modern Warfare- und Warzone-Season sogar noch ein Teaser. Der deutet eventuell darauf hin, dass in der kommenden Saison auch ein Fan-Liebling aus Call of Duty: Modern Warfare 2 zurückkehrt, und zwar die Multiplayer-Map Scrapyard.

Nur für Adleraugen: Der vermeintliche Teaser ist einigen Fans ganz am Schluss des Season 4-Trailers aufgefallen. In dem Schriftzug von Season 4 lässt sich bei genauem Hinsehen zumindest etwas erkennen, dass schwer nach der Scrapyard-Map aussieht. Hier könnt ihr selbst schauen:

Eventuell kommt Scrapyard also als neue Map in Season 4. Dabei handelt es sich natürlich aktuell noch um reine Spekulation. Aber dieses Detail ist vielen Fans aufgefallen und es wäre schon ein merkwürdiger Zufall, wenn die Schrift einfach aus Versehen so gestaltet worden wäre.

Warzone-Glitch könnte Bandagen als neues Season 4-Item gespoilert haben

Bisher unbekannte Animation: Einem Reddit-Nutzer und Warzone-Spieler ist etwas passiert, das bisher wohl nur die Wenigsten überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Mitten im Spiel fängt plötzlich eine Animation an, die zeigt, wie sich die Spielfigur verbindet.

Das Ganze ist wirklich ziemlich eindeutig. Wir sehen hier ganz genau, wie sich der Charakter mit einer Bandage beziehungsweise einer herkömmlichen Rolle Verband selbst verarztet. Wie die Animation in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Was heißt das? Die Vermutungen gehen auseinander, aber allzu viele Rückschlüsse lässt die Animation nicht zu. Die meisten Überlegungen gehen in die folgenden Richtungen.

Bandagen kommen in Season 4 (nur wie funktionieren sie dann?)

Bandagen sollten ursprünglich mal ins Spiel, wurden aber gestrichen

Bandagen könnten im Hardcore-Modus genutzt werden, um sich zu heilen, wenn Energie nicht selbstständig regeneriert

Womöglich haben wir es auch mit einer Mischung zu tun: Immerhin würde es nur wenig Sinn ergeben, Bandagen in Season 4 einzuführen, wenn sich am aktuellen Selbstregenerations-System nichts ändert. Denkbar wäre also durchaus ein neuer Modus, in dem wir uns heilen können.

Wie findet ihr die Teaser, den Trailer und den ganzen Rest? Freut ihr euch auf Season 4?