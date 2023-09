CoD MW2 + Warzone Season 6 startet heute: Alle Infos zum Release im Live-Ticker

Ende September geht Season 6 in Modern Warfare 2 und Warzone los.

Bevor Call of Duty Modern Warfare 3 im November an den Start geht, bekommen der Vorgänger Modern Warfare 2 sowie Warzone noch eine neue Season spendiert, die mit düsterem Thema auf Halloween einstimmt. In unserem Live-Ticker begleiten wir den Launch und versorgen euch bis dahin mit allen wichtigen Infos.

Startzeit und Preload von Season 6

Wann geht Season 6 los? Die neue Season startet am 27. September 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Die neue Season startet am um deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Bislang ist noch kein Preload für Season 6 verfügbar, es kann aber sehr gut sein, dass es einen im Laufe des Tages gibt

Bislang ist noch kein Preload für Season 6 verfügbar, es kann aber sehr gut sein, dass es einen im Laufe des Tages gibt Wie groß ist der Download? Die Patch Sizes sind noch nicht durchgesickert, wir liefern die Infos an dieser Stelle nach, sobald sie bekannt sind

Start von Season 6 im Live-Ticker

10:07 Uhr Die Inhalte von Season 6 im Überblick Ihr wollt auf einen Blick sehen, welche neuen Inhalte euch in der neuen Season für MW2 und WZ erwarten? Dann können wir euch diese Grafik ans Herz legen: 09:34 Uhr Wir haben gerade noch einmal geschaut: Ein Preload für die sechste Season ist bislang leider noch nicht in Sicht. Bei den letzten Seasons war ein Vorab-Download auf den PlayStation-Konsolen möglich. 09:10 Uhr Es ist soweit, heute startet Season 6 für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone!

Wir begrüßen euch zu unserem Live-Ticker, in dem wir euch den ganzen Tag über mit Updates und Infos auf dem Laufenden halten werden.

Wichtige Neuerungen & Änderungen von Season 6

Wie üblich haben die Entwickler bereits einige Zeit vor dem offiziellen Launch von Season 6 die wichtigsten Neuerungen und Änderungen bekannt gegeben. Bereitet euch gut vor, denn es wird düster

7 neue Operator: Alucard, Ash, Inarius, Lilith, Skeletor, Spawn, Captain Price

Alucard, Ash, Inarius, Lilith, Skeletor, Spawn, Captain Price 4 neue Karten für MW2: Las Casa, Koro Village, King, Fight

Las Casa, Koro Village, King, Fight Neuer Battle Bass: Diverse Skins, Booster und Waffen

Zum Start gibt es insgesamt weniger Inhalte an in anderen bisherigen Seasons, der Großteil kommt dann im Mid-Season-Update Mitte Oktober. Dann startet das große Haunting-Event in Warzone und bringt unter anderem zwei neue Modi (Operation Nightmare und Zombie Royale), die Vondel-Karte wird zu "Vondead" und bei den Waffen kommt unter anderem die Kettensäge aus Doom hinzu.

Mehr Details zu den neuen Inhalten findet ihr hier:

Call of Duty Modern Warfare 2 erschien Ende 2022, kurze Zeit später startete Warzone 2, die überarbeitete und optimierte Variante des Free2Play-Ablegers von CoD. Zunächst lief Warzone 2 noch parallel mit dem ersten Warzone (Caldera), im September 2022 wurden dessen Server aber abgeschaltet.