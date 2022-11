CoD Modern Warfare 2: So funktionieren das neue Prestige-System und der Battle Pass

Call of Duty Modern Warfare 2 läutet in wenigen Tagen die erste richtige Multiplayer-Season ein. Die bringt unter anderem neue Maps und Warzone 2, aber auch ein neues Prestige-System und einige Änderungen am Battle Pass mit sich. Wenn ihr also schon längst Rang 55 erreicht habt: Keine Sorge, bald könnt ihr endlich weiter leveln!

CoD Modern Warfare 2: Das ändert sich bei den Prestige-Rängen und im Battle Pass

Worum geht's? CoD MW2 ist zwar schon einige Wochen draußen, Fans müssen aber aktuell noch ohne Battle Pass oder Prestige-Ränge auskommen. Das sorgt dafür, dass den ersten Vielspieler*innen bald schon die Camo-Freischaltungen ausgehen und ihr Charakterlevel längst auf 55 stagniert. Aber Rettung naht (via: Call of Duty-Blog).

Prestige-Ränge werden nicht mehr pro Season zurückgesetzt

Das neue Prestige-System sorgt wir gewohnt dafür, dass ihr auch noch weiter Stufen aufsteigen könnt, nachdem ihr das Maximallevel von 55 erreicht habt. Ihr werdet auf 1 zurückgesetzt, bekommt ein entsprechendes Abzeichen und beginnt den Grind von vorn.

Was ist neu? Früher war es so, dass die Prestige-Ränge an die Seasons gebunden waren. Am Ende einer Saison wurden die Levels zurückgesetzt. Das soll jetzt nicht mehr geschehen, das Prestige-System bleibt Season-übergreifend. Gleichzeitig heißt das, dass ihr auch nach Ende der Season 1 weiter leveln könnt.

Insgesamt gibt es 5 verschiedene Prestige-Ränge:

Auf Level 56 schaltet ihr Prestige 1 frei- Das gibt euch neue Belohnungen wie ein Emblem und zusätzliche Herausforderungen, bei deren Abschluss ihr eine exklusive Calling Card bekommt.

schaltet ihr Prestige 1 frei- Das gibt euch neue Belohnungen wie ein Emblem und zusätzliche Herausforderungen, bei deren Abschluss ihr eine exklusive Calling Card bekommt. Prestige 2 gibt es bei Stufe 100

gibt es bei Stufe 100 Prestige 3 erreicht ihr mit Level 150

erreicht ihr mit Level 150 Prestige 4 bei Stufe 200 und

bei Stufe 200 und Prestige 5 wird mit Level 250 freigeschaltet und stellt die vorläufige Obergrenze innerhalb von Season 1 dar.

So sehen die Embleme für die einzelnen Prestige-Ränge aus:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Der Modern Warfare 2-Battle Pass funktioniert in etwa so wie bei Fortnite

Das neue Battle Pass-System in CoD Modern Warfare 2 setzt nicht mehr auf das lineare Design der Vorgänger, sondern auf eine Art Map. Die ist in mehrere Sektoren unterteilt und ihr habt die Wahl, ob ihr lieber einen neuen Sektor freischaltet oder die darin enthaltenen Items.

Das steckt drin: Es soll insgesamt pro Season mindestens 20 Sektoren geben. Jeder dieser Sektoren enthält fünf verschiedene Items. Ihr bekommt also etwas mehr Entscheidungsfreiheit und das Ganze funktioniert weniger eindimensional.

Nach wie vor bleibt es aber bei der Unterscheidung, dass es einen kostenpflichtigen Premium-Teil des Battle Pass sowie einen kostenlosen Part gibt. Genauere Einzelheiten zum neuen Battle Pass-System will Activision nächste Woche verraten.

Wann geht's los? Am 16. November startet die erste Multiplayer-Season von Call of Duty Modern Warfare 2. Am selben Termin steht außerdem auch der Launch von Warzone 2 an. Alle Infos in der Übersicht findet ihr hier.

